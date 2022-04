Ali podoba glasovnice za parlamentarne volitve favorizira določene stranke?

Ob prvem pogledu na glasovnico, ki jo bodo prejeli volivci v volilni enoti Postojna, v oči bodeta logotipa strank Gibanje Svoboda in Resni.ca. Izstopata namreč po velikosti črk in zavzemata celoten okvir, namenjen grafični podobi strank. Enako velikost črk imata sicer tudi logotipa strank SAB in NSi, a ker je njuno ime krajše, ne izstopa od drugih strank.

Medtem ko so bili logotipi strank na glasovnicah običajno poravnani sredinsko, jih je državna volilna komisija že na prejšnjih volitvah leta 2018 zamaknila v levo. Tako bo ostalo tudi letos, s tem pa stranke s krajšim imenom volivcem niso toliko vidne.

Zanimivo je še, da imata stranki Naša prihodnost in Dobra država, ki nastopata s skupno listo, v grafični podobi prikazani fotografiji svojih predsednikov, torej Ivana Galeta in Smiljana Mekicarja. To sicer ni novost, saj sta bili tudi na predčasnih volitvah leta 2018, ko sta se Nova ljudska stranka Franca Kanglerja ter Glas za otroke in družine Aleša Primca združili v koalicijo Združena desnica, objavljeni fotografiji njunih vodij.