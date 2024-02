Donalda Trumpa izločili s predsedniških glasovnic v državi Illinois

Porterjeva je v izjavi ob objavi odločitve po poročanju ameriške mreže CNN zapisala, da mora volilni odbor zvezne države Donalda Trumpa odstraniti z glasovnice za volitve republikanske stranke za predsedniškega kandidata 19. marca ali poskrbeti, da se vsi glasovi, oddani zanj, izničijo.

"Sodišče se zaveda pomena te odločitve in njenega vpliva na prihajajoče volitve v Illinoisu," je dodala sodnica, ki je svojo odločitev zadržala do petka, da Trumpu omogoči pritožbo.

"To je neustavna odločitev, zato se bomo hitro pritožili. Predsednik Trump ostaja na glasovnicah v Illinoisu, prevladuje v anketah in bo Ameriko naredil spet veliko," se je odzval tiskovni predstavnik Trumpove predsedniške kampanje Steven Cheung.

Trumpa so s predsedniških glasovnic januarja izločili že v zvezni državi Maine, pred tem pa tudi v Koloradu, vendar pa vrhovno sodišče ZDA že obravnava njegovo pritožbo in naj bi po pričakovanjih odločilo v prid nekdanjega predsednika, poroča CNN. Številni analitiki so prepričani, da bo Trump lahko ostal na glasovnicah za kandidata republikancev za predsedniške volitve.

V zveznih državah Kolorado, Maine in zdaj še Illinois so Trumpa izločili zaradi kršenja zvezne ustave. Njen 14. amandma tistim, ki so se udeležili upora proti državi, prepoveduje zasedanje javnih funkcij. Trump naj bi se udeležil upora s pozivom privržencem k pohodu na zvezni kongres 6. januarja 2021, da preprečijo formalno potrditev njegovega poraza na volitvah 2020 in spodkopavanja legitimnega izida volitev.