Trump nadaljuje svoj pohod na volitve

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je sinoči v skladu z napovedmi anket in analitikov zanesljivo osvojil strankarske volitve republikancev za izbiro predsedniškega kandidata stranke. V Južni Karolini in ameriške televizije so ga razglasile za zmagovalca skoraj takoj po zaprtju volišč.

Po okrog 20 odstotkih preštetih glasov je imel Donald Trump prednost pred nekdanjo guvernerko Južne Karoline Nikki Haley z okrog 60 proti okrog 40 odstotki glasov.

To je malce manjša razlika, kot so napovedovale ankete, vendar Trumpova zmaga ni bila vprašljiva in po razglasitvi zmagovalca so vsi čakali le še to, ali bo Haley po porazu v domači državi odstopila od nadaljevanja kandidature.

Foto: Reuters

Trump je doslej zlahka zmagal na strankarskih volitvah ali zborovanjih v Iowi, New Hampshiru in Nevadi, sedaj pa še v Južni Karolini in je na zanesljivi poti, da se novembra na predsedniških volitvah pomeri s podobno skoraj zanesljivim zmagovalcem demokratskega procesa izbire predsedniškega kandidata predsednikom ZDA Joejem Bidnom.

Trump za potrditev na nacionalni konvenciji julija v Milwaukeeju potrebuje 1215 delegatov. Doslej jih je osvojil 101, Haley pa 17, poroča televizija NBC.

Biden je na demokratski strani osvojil vseh 91 delegatov, ki so bili doslej na voljo, za zmago na konvenciji avgusta v Chicagu pa jih potrebuje 1968.

Oglejte si še: