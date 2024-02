Nekdanji predsednik ZDA in najverjetnejši kandidat za (ponovno) republikansko predsedniško nominacijo na prihajajočih volitvah Donald Trump se je v soboto nepričakovano pojavil na sejmu obutve in predstavil lastno linijo novih športnih copat. Cena za par je kar 400 dolarjev oziroma več kot 370 evrov. Vseh obiskovalcev sejma niso prepričali, Trump je bil tudi tarča žvižgov.

Donald Trump je v soboto presenetljivo zasedel enega od osrednjih odrov na sejmu obutve SneakerCon v Philadelphii in predstavil visoke pozlačene superge z imenom Never Surrender High-Tops. Ime v prevodu pomeni visoke športne copate, predstavljene pod sloganom Ni predaje.

Prodaja superg z veliko črko T ni politična propaganda, zagotavljajo na Trumpovi spletni strani, kjer jih je (bilo) mogoče naročiti. Foto: Guliverimage

Za športne copate z velikim logotipom T, prvo črko priimka nekdanjega predsednika ZDA, je bilo treba na Trumpovi spletni strani, kjer so na voljo za naročilo, odšteti kar 399 ameriških dolarjev oziroma 371 evrov.

Vsi pari so že razprodani, saj jih je bilo na voljo samo tisoč. Na spletni strani so na voljo tudi cenejše rdeče in bele Trumpove superge, zanje je treba odšteti 199 dolarjev (okrog 185 evrov), in Trumpova kolonjska vodica oziroma parfum.

Prodaja zlatrih superg z veliko črko T, ki jih je na sejmu obutve osebno predstavil Donald Trump, ni politična propaganda, zagotavljajo na Trumpovi spletni strani, kjer jih je (bilo) mogoče naročiti.

Trumpova predstavitev je od obiskovalcev sejma, ki ga organizatorji oglašujejo kot najboljši športnim copatom namenjeni dogodek na svetu, izvabila mešan odziv. Nekateri so pozlačene superge sprejeli z navdušenjem, precej pa je bilo tudi takšnih, ki so predstavitev pospremili z žvižgi.

Donaldu Trumpu so na družbenih omrežjih mnogi očitali, da so nove superge le še en način izvabljanja denarja od njegovih največjih oboževalcev. Foto: Guliverimage

"Vau, v tem prostoru je pa veliko čustev," je sprejem, kakršnih na svojih političnih shodih, ki se jih zvečine udeležujejo samo njegovi najbolj goreči privrženci, ni najbolj vajen, komentiral Donald Trump:

Trump getting booed at Sneaker Con while trying to sell Trump Shoes for $399.00. pic.twitter.com/ieMjb7FCVp — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) February 17, 2024

Nekdanji predsednik ZDA in najresnejši kandidat za vnovično republikansko predsedniško nominacijo pred prihajajočimi volitvami se je na sejmu obutve pojavil le dan po tem, ko mu je newyorški sodnik Arthur Engoron zaradi napačnega prikazovanja vrednosti premoženja naložil plačilo kar 355 milijonov ameriških dolarjev (310 milijonov evrov) visoke kazni.

Preberite več o tem: