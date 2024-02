Velik udarec za Donalda Trumpa

Bivši predsednik ZDA Donald Trump mora zaradi prikazovanja napačne vrednosti svojega premoženja plačati skoraj 355 milijonov dolarjev kazni, je v petek v New Yorku odločil sodnik Arthur Engoron, ki mu je izrekel še nekatere druge omejitve pri poslovnem delovanju. Trump je v odzivu odločitev povezal z volilnim bojem in napovedal pritožbo.

Trump in njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trump Organisation so bili obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da bi pridobili ugodnejša posojila in zavarovalne pogoje. Sodnik je že lani sklenil, da je Trump kriv očitanih dejanj, v petek je odločil zgolj o kazni.

Visoko izrečeno kazen je utemeljil s predhodnimi obtožbami na račun vpletenih in menil, da bi v nasprotnem primeru najverjetneje nadaljevali s spornim početjem. Kritičen je bil tudi do odsotnosti kakršnegakoli obžalovanja, ki da meji na patološko, odkrite prevare pa da so šokantne za človeško vest.

Poleg denarne kazni si je Trump prislužil še triletno prepoved delovanja kot direktor podjetja in najemanja kreditov pri bankah v zvezni državi New York. Sodnik je odredil tudi dvojni nadzor nad poslovanjem podjetja - ohranil je poprej imenovanega neodvisnega nadzornika, pridružil se mu bo še ločen neodvisni direktor, ki bo skrbel za skladnost poslovanja z zakonodajo.

Obenem mora Trump plačati obresti na dobiček, ki ga je pridelal z zagrešitvijo goljufije, zaradi česar bi se končni znesek kazni lahko povzpel na okrog 450 milijonov dolarjev. Se pa je Trumpov imperij izognil enemu od najhujših možnih izidov - odvzemu dovoljenja za poslovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tudi njegova sinova in soobtožena morata plačati po štiri milijone dolarjev kazni, dve leti ne smeta poslovati v New Yorku. Še enemu soobtoženemu Allenu Weisselbergu je sodnik prisodil milijon dolarjev kazni.

Civilno tožbo je sicer vložila newyorška generalna tožilka Letitia James, ki je odločitev sodnika označila za veliko zmago. "V tej državi ne morejo obstajati različna pravila za različne ljudi in nekdanji predsedniki niso nobena izjema," je sporočila na novinarski konferenci.

Trump je že napovedal pritožbo na odločitev. "Pokvarjeni newyorški državni sodnik je odločil, da moram plačati 350 milijonov dolarjev kazni, ker sem zgradil popolno podjetje," je sporočil iz Mar-a-Laga na Floridi in sodbo označil za političen lov na čarovnice. Predsednika ZDA Joeja Bidna je obtožil, da stoji za pregonom, ki da ga uporablja kot orožje proti političnemu nasprotniku, ki vodi v anketah.

Podobno sta se odzvala Trumpova sinova, ki menita, da gre za politično motivirano odločitev, sodnika pa sta označila za krutega.