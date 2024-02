Trump v govoru zagrozil, da bi Rusijo spodbudil k napadu na članice zveze Nato

Najverjetnejši kandidat republikancev na ameriških predsedniških volitvah Donald Trump je v soboto zagrozil, da bo Rusijo spodbudil k napadu na članice zveze Nato, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do zavezništva. Bela hiša je njegove izjave že obsodila, poročajo tuje tiskovne agencije.

V govoru na predvolilnem zborovanju v Južni Karolini je Trump večkrat ponovil, da je nepravično, da so ZDA zavezane obrambi 30 drugih držav članic Nata. Pri tem je opisal pogovor z neimenovanim voditeljem ene od večjih članic Nata na enem od srečanj zavezništva v času, ko je bil sam še predsednik ZDA.

Kot je dejal, ga je državnik vprašal, ali bodo ZDA zaščitile njegovo državo v primeru, da ne bo plačala obveznosti do Nata in jo bo Rusija napadla. On pa ga je vprašal, če njegova država zamuja s plačili. "Ne, ne bom vas zaščitil. Pravzaprav bi jih spodbujal, naj počnejo, kar hočejo. Morate plačati. Plačati moraš svoje račune," je še dejal državniku, kot je poudaril na predvolilnem zborovanju.

Bela hiša Trumpove izjave obsodila, Trump že dolgo kritičen do zveze Nato

Bela hiša je Trumpove izjave v odzivu obsodila. "Spodbujanje vdorov morilskih režimov v naše najbližje zaveznice je grozljivo in brezobzirno," je v soboto zvečer poudaril tiskovni predstavnik Bele hiše Andrew Bates. Dodal je, da izjava ogroža ameriško nacionalno varnost, svetovno stabilnost in gospodarstvo ZDA. Ob tem je poudaril prizadevanja predsednika Joeja Bidna za krepitev zavezništev po svetu.

Severnoatlantska pogodba, ki je temeljni dokument zavezništva, sicer v petem členu določa, da je oborožen napad na eno ali več članic Nata napad na vse članice. Te so tako zavezane h kolektivni samoobrambi.

Trump je že dolgo kritičen do zveze Nato, po njegovem mnenju prevelikega finančnega bremena za ZDA.