Poudarki dneva:



7.30 Ameriški konservativni komentator Carlson napovedal intervju s Putinom

7.00 Biden pozval kongres k potrditvi predloga zakona o pomoči Ukrajini

Ameriški konservativni televizijski komentator in novinar Tucker Carlson, nekdanji obraz televizijske mreže Fox News, ki je blizu nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je v torek sporočil, da je bil v Moskvi, da bi opravil pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Prišli smo, da bi opravili intervju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To bomo storili kmalu," je Carlson dejal v videoposnetku, objavljenem na omrežju X. "Izvajanje takšnega intervjuja je seveda tvegano. Zato smo o tem skrbno razmišljali več mesecev," je dodal.

Carlson je znan po radikalnih konservativnih mnenjih in dolgoletni povezanosti s Trumpom. Aprila lani so ga odstavili s položaja voditelja večerne oddaje na televiziji Fox News, med drugim zato, ker je morala mreža zaradi njegovih teorij zarote plačati velikansko odškodnino proizvajalcu volilnih strojev Dominion.

Medijska mreža Fox News ga kljub temu še vedno plačuje do izteka pogodbe, ki mu prepoveduje delo za druge televizije. Zaradi tega Carlson svoje vsebine objavlja na omrežju X, ki je v lasti Elona Muska, vendar ga Fox News vseeno toži zaradi kršenja pogodbe.

V videoposnetku je pojasnil razloge za potovanje v Moskvo, ki ga je po lastnih besedah financiral sam. "Najprej zato, ker je to naše delo. Delujemo v novinarstvu. Naša dolžnost je obveščati ljudi. Dve leti po začetku vojne z Ukrajino, ki ima vpliv na ves svet, večina Američanov ni obveščena," je dejal Carlson.

Liberalni komentatorji v ZDA medtem opozarjajo, da je Carlson doslej odkrito navijal za Putina, kar naj bi mu tudi omogočilo dostop do ruskega voditelja. Intervju, ki naj bi bil na voljo brezplačno, bo objavil na svoji spletni strani in družbenih omrežjih.

Kompromisnemu predlogu zakona, ki so ga pripravili senatorji obeh strank, nasprotuje nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki ima vse večji vpliv na republikanske kongresnike, saj postaja bolj ali manj jasno, da bo znova postal predsedniški kandidat stranke.

Trump nasprotuje pomoči Ukrajini, dogovor o meji pa zavrača iz predvolilnih razlogov, saj mu neurejene razmere odgovarjajo za nabiranje političnih točk, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP trdijo demokrati.

"Ura za Ukrajino tiktaka," pa je dejal Biden in nekdanjega predsednika okrcal, da se z nasprotovanjem pomoči Ukrajini igra z nacionalno varnostjo ZDA.

"Zdaj ne moremo oditi. Putin stavi na to. Podpora temu zakonu pomeni, da se postavite po robu Putinu. Nasprotovanje temu predlogu zakona pa mu gre na roko," je dejal Biden in poudaril, da predlog vsebuje najostrejši sklop reform za varovanje meje doslej.

"V zadnjih 24 urah ni storil nič drugega, kot da je grozil republikancem v predstavniškem domu in senatu. Zdi se, da se mu udinjajo. Odkrito povedano, so dolžni ameriškemu ljudstvu pokazati nekaj hrbtenice in storiti, kar vedo, da je prav," je o Trumpu še dejal trenutni predsednik ZDA.

Republikanci so bili tisti, ki so dodatno pomoč Ukrajini vezali na zaostrovanje politike do migrantov, in Biden se je v imenu nacionalnega interesa uklonil, vendar pa je Trump republikance nato začel pozivati, naj ne sprejmejo nobenega kompromisa.

"Ne bodite neumni! Potrebujemo ločen zakon o meji in priseljevanju. Na noben način in v nobeni obliki ne sme biti povezan s tujo pomočjo," je na družbenih medijih zapisal Trump. Kompromisni predlog med drugim vsebuje okrog 60 milijard dolarjev dodatne pomoči za Ukrajino in 14 milijard dolarjev pomoči Izraelu.