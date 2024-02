Zelenski priznava napake in načrtuje spremembe

Kot je Zelenski povedal v intervjuju za italijansko televizijo RAI, potrebujejo nov začetek, če želijo zmagati v vojni z Rusijo. "Ponastavitev, nov začetek je vsekakor potreben. Ko govorimo o tem, imam v mislih zamenjavo številnih vodilnih oseb v državi, ne le na enem področju, kot je vojska," je dejal Zelenski.

Po oceni ukrajinskega predsednika bi bilo treba v državi zamenjati "celotno vodstvo, ki poganja državni stroj". Kot je dejal, morajo biti namreč vsi vodilni v državi prepričani v zmago Ukrajine v boju proti ruski agresiji in v luči tega delovati v isti smeri, poroča STA.

Nedavno so se sicer znova zaostrili odnosi med vrhovnim poveljnikom ukrajinskih sil Valerijem Zalužnim in Zelenskim, potem ko naj bi Zelenski priljubljenega generala v ponedeljek pozval k odstopu, ki ga je ta zavrnil. V Kijevu so poročanje o pozivu k odstopu sicer zanikali.

Spor med predsednikom in generalom traja že mesece, stopnjeval pa se je predvsem po spodleteli ambiciozni ukrajinski ofenzivi lani poleti. Različne poglede imata predvsem glede vpoklica novih vojakov, ki mu je Zelenski zaradi nepriljubljenosti med prebivalstvom nenaklonjen, in vojaške strategije.

Ukrajinski predsednik je priznal, da je med vojno delal tudi napake, a da so kljub vsemu delali korake v pravo smer. "Sem človek," je dejal Zelenski, ki ni konkretno pojasnil, katere svoje poteze razume kot napačne.

Zelenski je znova potožil tudi nad počasnim dobavljanjem orožja zahodnih zaveznikov. Glede možnosti, da bi na jesenskih predsedniških volitvah v ZDA zmagal republikanec Donald Trump, ki je nenaklonjen pomoči Ukrajini, pa je dejal, da tudi v republikanski stranki mnogi podpirajo Ukrajino, zato upa in si želi verjeti, da bi politika ZDA do Ukrajine v primeru Trumpove zmage ostala enaka.

Zelenski je sicer včeraj sporočil, da je obiskal ukrajinske vojake, ki se bojujejo na fronti v bližini vasi Robotine v Zaporožju na jugu Ukrajine. To je ukrajinska vojska osvobodila lani poleti, v zadnjih tednih pa je območje znova tarča silovitih ruskih napadov, poroča STA.

Kijev je nadzor nad vasjo Robotine pridobil avgusta lani, kar je Ukrajina označila za enega večjih uspehov protiofenzive po ruski invaziji februarja 2022. Območje je v zadnjih tednih zopet prizorišče intenzivnih vojaških spopadov.

Today, I visited frontline positions at one of the most difficult areas of the frontline, in Robotyne, to speak with warriors in person and award those who have shown remarkable results in combat in recent weeks.



I thanked them for their bravery and endurance in defending our… pic.twitter.com/bmSnXqHnls