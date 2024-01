Zelenski presenetil z obiskom v Litvi #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.30 Zelenski na obisku baltskih držav

Zelenski bo po obisku Vilne odpotoval še v Talin in Rigo. Generalni direktor litovskih letališč Simonas Bartkus je na družbenem omrežju X delil sliko Zelenskega, ki se izkrca na letališču v Vilni.

Zelenski je potrdil, da se bo v Vilni pogovarjal s predsednikom in premierjem ter se srečal s politiki, mediji in ukrajinsko skupnostjo.

Na dnevnem redu pogovorov so varnost, integracija v Evropsko unijo in Nato, sodelovanje na področju elektronskega bojevanja in brezpilotnih letal ter nadaljnje usklajevanje evropske podpore, je še sporočil Zelenski.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…