Rusija znova z obsežnimi napadi na Ukrajino #vŽivo

O napadih so poročali tudi iz drugih mest, med njimi Zmiiv, Krivoj Rog in Hmeljnicki.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.00 Rusija znova z obsežnimi napadi na Ukrajino

Ukrajinski mediji so davi poročali o eksplozijah v okolici mesta Dnipro na jugovzhodu Ukrajine. Po navedbah opazovalcev je skoraj ducat strateških bombnikov izstrelilo manevrirne rakete na cilje v Ukrajini. Uporabili so tudi hipersonične rakete tipa kinšal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz mesta Zaporožje poročajo o poškodovani stavbi in dveh ranjenih. Skupno so v mestu zabeležili pet večjih eksplozij. O eksplozijah so poročali tudi iz mesta Harkov, ruske sile so zadele predvsem cilje v industrijski coni. Najmanj en človek je bil ranjen.

Potem ko so v zadnjem času tudi ukrajinske sile obstreljevale zlasti rusko obmejno regijo Belogorod, so ruske oblasti v petek prebivalcem območja ponudile možnost selitve. Do zdaj so evakuirali že okoli 300 ljudi. Guverner regije Belgorod ob meji z Ukrajino Vjačeslav Gladkov je danes dejal, da so jih začasno namestili v druga mesta na območju, ki so bolj oddaljena od meje, poroča STA.