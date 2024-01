Rusija nad Ukrajino s severnokorejskimi raketami #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je Rusiji priskrbela balistične rakete in raketomete, uporabljene v nedavnih napadih na Ukrajino, je v četrtek sporočila Bela hiša. Rusija naj bi skušala dobiti rakete tudi od zavezniškega Irana, saj ji je po skoraj dveh letih vojne začelo primanjkovati orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je severnokorejske rakete z dosegom okoli 900 kilometrov izstrelila v dveh napadih v zadnjem tednu, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Po informacijah Bele hiše je Pjongjang Moskvi priskrbel rakete in raketomete. "To je resna in skrb vzbujajoča zaostritev severnokorejske podpore Rusiji," je dodal.

Po informacijah ZDA naj bi Rusija skušala kupiti tudi iranske rakete, je Kirby dejal v četrtek.

Prepričan je, da nedaven razvoj dogodkov kaže, da bi moral ameriški kongres podpreti dodatno vojaško pomoč Ukrajini. "Ključnega pomena je, da se kongres odzove na ta trenutek in Ukrajincem zagotovi vse, kar potrebujejo za svojo obrambo," je dejal Kirby.

Ameriška opozorila so se zvrstila ravno v času, ko je severnokorejski voditelj Kim Džong Un pozval k okrepitvi proizvodnje raketometov v pripravah na domnevni vojaški obračun z Južno Korejo in ZDA, poročanje severnokorejskih medijev povzema AFP.

Velika Britanija je že obsodila rusko uporabo severnokorejskih raket. "Rusija se zaradi svojih ciničnih in nepremišljenih vojaških ciljev v Ukrajini obrača na Severno Korejo, da bi pridobila orožje. To kaže na njeno izolacijo na svetovnem prizorišču in je znak njenega obupa," je sporočilo britansko zunanje ministrstvo.

ZDA so že oktobra opozorile, da je Severna Koreja Rusiji dostavila več kot tisoč kontejnerjev z vojaško opremo, a so šele zdaj poročali o uporabi tega orožja.