V ruski regiji Belgorod po ukrajinskih napadih podaljšali počitnice #vŽivo

V ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, bodo po ukrajinskih napadih v nekaterih šolah podaljšali počitnice, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Univerzam so priporočile, naj predavanja potekajo na daljavo, poročajo tuje tiskovne agencije.

V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ubiti štirje ljudje, več pa je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti in opozorile, da je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, avtomobilov in daljnovod. Oblasti so prav tako dodale, da je število smrtnih žrtev obsežnega petkovega ruskega napada na Kijev naraslo na 32, še 30 pa je bilo ranjenih. Skupno je bilo tako v petek v ruskem napadu na več ukrajinskih regij ubitih najmanj 55 ljudi, 170 pa ranjenih.

V ruskem napadu na osrednjo ukrajinsko regijo Kirovograd je bila danes ubita ena oseba, osem pa je bilo ranjenih, je sporočil guverner Andrij Rajkovič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile so v sredo obstreljevale tudi enajst vasi v vzhodni regiji Doneck. "Ena oseba je bila ubita, tri pa so bile ranjene," je sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo in dodalo, da so bile v napadu poškodovane številne stanovanjske stavbe, avtomobili in daljnovod.

Še ena oseba je bila ubita in ena ranjena v vasi blizu Donecka. Na območju Hersona pa je v obstreljevanju umrl 61-letnik.

Rusija je v petek v napadih po vsej Ukrajini uporabila skupno 158 raket in brezpilotnih letal. Ukrajina se je nato odzvala z napadom na Belgorod, v katerem je umrlo 25 ljudi, Moskva pa ga je v Varnostnem svetu ZN označila za teroristično dejanje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, ki omogoča poenostavljeno pridobivanje ruskega državljanstva tujcem, ki so od začetka vojne v Ukrajini sklenili najmanj enoletno pogodbo za služenje v ruski vojski. Za državljanstvo bodo lahko zaprosili tudi njihovi sorodniki, danes poročajo tuje tiskovne agencije.

"Tuji državljani, ki so podpisali pogodbo z ruskimi oboroženimi silami ali vojaškimi formacijami med posebno vojaško operacijo v Ukrajini, so upravičeni do poenostavljenega postopka za pridobitev državljanstva," je po poročanju ruskih medijev med drugim zapisano v odloku, ki ga je danes objavila ruska vlada.

V skladu z odlokom bodo za državljanstvo lahko zaprosili tudi sorodniki omenjenih tujih državljanov. To vključuje tudi vse, ki so rusko vojsko že zapustili iz zdravstvenih razlogov ali po dopolnitvi starostne meje. Morajo pa predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so z vojsko sklenili pogodbo za najmanj eno leto.

Odlok poleg ruskih oboroženih sil omenja vojaške formacije, kar bi se po navedbah agencije Reuters lahko nanašalo na skupino Wagner in druge podobne najemniške vojaške skupine. Pojavljajo se tudi ugibanja o tem, da gre za poskus dopolnjevanja zdesetkanih ruskih vrst.

Rusija je sicer septembra 2022 vpoklicala dodatnih 300 tisoč vojakov, kar je bila prva tovrstna mobilizacija po drugi svetovni vojni, v Kremlju pa so večkrat dejali, da nova mobilizacija ne bo potrebna. O načrtih za mobilizacijo dodatnih od 400 do 500 tisoč mož se je medtem v zadnjem času govorilo v Ukrajini.

Niti Rusija niti Ukrajina doslej nista razkrili števila žrtev, ki sta jih utrpeli v skoraj dve leti trajajoči vojni, večina poročil obveščevalcev in analitikov iz več držav pa je prišla do zaključka, da so izgube na obeh straneh ogromne.

Kot je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov, bodo počitnice v več občinah in v mestu Belgorod podaljšali za deset dni. Učenci in dijaki se bodo tako v šolske klopi vrnili 19. in ne 9. januarja kot v preostalih delih države.

Ukrajinske sile so Belgorod napadle dan po petkovem silovitem ruskem obstreljevanju ukrajinskih mest, ki naj bi bilo najhujše od začetka vojne in je zahtevalo najmanj 40 življenj. V povračilnih napadih na rusko mesto, ki leži približno 30 kilometrov od meje, je umrlo 25 ljudi. Moskva je v Varnostnem svetu ZN napad označila za teroristično dejanje.