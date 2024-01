Rusi izstrelili več kot sto raket #vŽivo

Rusija nadaljuje intenzivne napade na cilje po celotni Ukrajini, potem ko so se zračni napadi v zadnjih dneh okrepili na obeh straneh. Ukrajinske sile so ponoči izstrelile več raket nad obmejno rusko mesto Belgorod, regijo Kursk in Sevastopol na zasedenem polotoku Krim. ZN medtem obe strani pozivajo k deeskalaciji razmer.

Ruski uradniki so sporočili, da so ruske sile ponoči preprečile ukrajinski napad na rusko obmejno mesto Belgorod, poroča britanski BBC. Povedali so, da je bilo več kot deset raket sestreljenih, preden bi dosegle Belgorod, kjer je bilo minulo soboto ubitih 25 ljudi. Ukrajinska stran ruskih navedb ni komentirala.

V ruskem mestu so sicer v torek zabeležili eno smrtno žrtev in 11 ranjenih, eksplozije pa je bilo slišati še v regiji Kursk in pristaniškem mestu Sevastopol na Krimu. Ruski guverner zasedenega polotoka Mihail Razvožajev je sporočil, da so nad pristaniščem v Sevastopolu sestrelili raketo, žrtev ali škode pa tam ni bilo.

Ukrajinske oblasti pa so zgodaj davi sporočile, da je bilo v torkovih napadih – tudi v največjih ukrajinskih mestih, kot sta Harkov in Kijev – po vsej državi skupno ubitih ali ranjenih več kot 130 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dodal, da so ruske sile v torek izstrelile skoraj sto raket in ob tem preračunale, kako bi z njimi povzročile kar največ škode.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je v torek pozno zvečer opozoril, da gre za nevarno eskalacijo sovražnosti med Rusijo in Ukrajino. Obe strani je v objavi na omrežju X pozval k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti življenj civilistov.