Severna Koreja izstrelila več kot 200 granat, Južna Koreja evakuirala civiliste

Južna Koreja je potezo že obsodila in jo označila za provokativno dejanje. Topniške granate sicer niso vstopile na ozemlje Južne Koreje, saj so vse pristale v tamponskem območju med državama.

Načelnik štabov Južne Koreje je dejal, da incident ni povzročil nikakršne škode ljudem ali vojski, a dodal, da je dejanje ogrozilo mir na Korejskem polotoku in dvignilo napetosti.

Incident se je zgodil nekaj mesecev po tem, ko je Severna Koreja v celoti prekinila vojaški dogovor z jugom, katerega cilj je bil zmanjšati napetosti. Pjongjang je sporočil, da bo umaknil vse ukrepe, sprejete za preprečevanje vojaških spopadov na vseh področjih, vključno s kopnim, morjem in zrakom, in na obmejno regijo napotil močnejše oborožene sile in novo vojaško opremo.

Kljub vojaškemu dogovoru ga je Severna Koreja še pred njegovo prekinitvijo večkrat prekršila z izstrelitvijo raket in topniških nabojev v morje v smeri Južne Koreje. Nazadnje so topniške granate v morje izstrelili decembra 2022.

Na otoku Yeonpyeong je vojaška baza, na njem pa živi približno dva tisoč civilistov. Otok leži tri kilometre od sporne morske meje v Rumenem morju in 12 kilometrov od severnokorejske obale. V preteklih letih je bilo to območje že prizorišče pomorskih spopadov. Leta 2010 je severnokorejsko topništvo večkrat streljalo na otok Yeonpyeong, pri tem so umrle štiri osebe.