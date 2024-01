Zakaj morilci obožujejo Vladimirja Putina

Število tajnih odlokov so izračunali z analizo registrskih številk objavljenih dekretov. Ker si te sledijo zaporedoma, so preprosto prešteli, da med objavljenimi dekreti manjka skoraj polovica registrskih številk, portal Mediazona povzema medij Radio Free Europe s sedežem v Pragi.

Leta 2022 je Putin po podatkih Mediazone sprejel 996 odlokov, med katerimi je bilo 45 odstotkov tajnih. Prejšnji rekord je ruski predsednik postavil leta 2001 v času druge čečenske vojne, ko je bilo tajnih 47 odstotkov dekretov.

S tajnimi odloki pošilja morilce na prostost

Kot so zapisali, Putin s tajnimi dekreti med drugim izreka pomilostitve zapornikov, ki se v zameno pol leta borijo v Ukrajini, ki jo je Rusija napadla in okupirala del njenega ozemlja. V letih 2022 in 2023 je bilo tako pomiloščenih najmanj 17 morilcev, ki so se iz Ukrajine v Rusijo vrnili kot svobodni ljudje, kar je med sorodniki njihovih žrtev in v okolju, v katerega so se vrnili morilci, povzročilo veliko zgražanja in strahu.