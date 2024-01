Razkrivamo, kako se je Slovenija odrezala pri vojaški pomoči Ukrajini

Ukrajina je napad svoje nekajkrat večje in številčnejše sosede Rusije v veliki meri preživela zaradi velike pomoči zahodnih držav oziroma držav Nata. Glede na odstotek zalog težkega orožja, ki so ga posamezne države podarile Ukrajini, se je med prvo deseterico držav uvrstila tudi Slovenija.

Štiriindvajsetega februarja letos bo že druga obletnica vojne v Ukrajini. Ob koncu leta 2022 so številni analitiki napovedovali, da se bo vojna končala leta 2023, a se to ni uresničilo. Vojna v Ukrajini je postala vojna rovov v slogu prve svetovne vojne in za zdaj nič ne kaže, da se bo končala v zelo bližnji prihodnosti.

Največ so dale ZDA

Ukrajina je velika država, a napada Rusije, ki je največja država na svetu ter ima številne naravne vire in močno vojsko, ne bi preživela brez velike zahodne pomoči. Ameriški medij Politico je na koncu lanskega leta zbral podatke o tem, katere države so dale največ pomoči Ukrajini.

Če upoštevamo vse donacije Ukrajini, so bile med 24. februarjem 2022 in 31. oktobrom 2023 glede na absolutne številke najbolj radodarne ZDA, saj so napadeni državi dale pomoč v višini okoli 43,9 milijarde evrov. Sledi Nemčija z 17,1 milijardami evrov. Na tretjem mestu je Velika Britanija (6,6 milijarde evrov), ki ji sledijo Norveška (3,6 milijarde), Danska (3,5 milijarde), Poljska (tri milijarde), Nizozemska (2,5 milijarde), Švedska (2,1 milijarde), Kanada (2,1 milijarde), Finska (1,4 milijarde) in Litva (800 milijonov evrov).

Največ vojaške pomoči so Ukrajini dale ZDA. Med drugim so Američani ukrajinsko vojsko oborožili z večcevnimi raketometi himars. Foto: AP / Guliverimage

Seveda je treba upoštevati tudi velikost in gospodarsko moč posamezne države. Litva z nekaj manj kot 2,9 milijona prebivalcev je tako relativno dala več pomoči kot okoli 340 milijonske ZDA.

Pomoč v težkem orožju

Če upoštevamo samo pomoč v težkem orožju (v to kategorijo orožja spadajo med drugim oklepna vozila, tanki, havbice 155 milimetrov in 152 milimetrov ter večcevni raketometi MLRS, ne pa tudi strelivo in manjše orožje) so v absolutnih zneskih spet na prvem mestu ZDA, in sicer s skoraj enajstimi milijardami evrov.

ZDA tudi tokrat sledi Nemčija (5,2 milijarde), njej pa Poljska (1,4 milijarde). Do enajstega mesta so se potem zvrstile naslednje države: Nizozemska (1,2 milijarde), Danska (ena milijarda), Velika Britanija (830 milijonov), Kanada (770 milijonov), Češka (730 milijonov), Italija (540 milijonov), Slovaška (480 milijonov) in Švedska (450 milijonov evrov).

Pomoč glede na zaloge v posameznih državah

Politico je sestavil lestvico tudi glede na podatke, kolikšna je bila pomoč posameznih držav v težkem orožju glede na odstotek njihove zaloge teh orožij. Med prvo deseterico je tukaj tudi Slovenija.

Tanki M-55S (posodobljeni tanki T-55), ki jih je Slovenija dala Ukrajini:

Na vrhu te lestvice je sicer Češka, ki je Ukrajini dala kar 59 odstotkov svojih zalog težkega orožja. Sledita Norveška s 53 odstotki zalog (27 odstotkov je ta država že dala, preostalo je še obljubljeno) in Danska s 40 odstotki zalog (16 odstotkov je ta država že dala, preostalo je obljubljeno). Na četrtem mestu je Nizozemska, ki je do zdaj dala Ukrajini 12 odstotkov svojih zalog orožja, na koncu pa bo dala skupno obljubljenih 38 odstotkov zalog.

Državi mlinov na veter sledi Estonija, ki do zdaj Ukrajini še ni dala težkega orožja, je pa obljubila, da bo dala pomoč v višini 27 odstotkov svojih zalog. Medtem ko Estonija pomoči v težkem orožju še ni začela dostavljati, pa je Poljska večino obljubljenega težkega orožja že izročila svoji vzhodni sosedi. Poljska je napovedala, da bo dala 24 odstotkov svojih zalog težkega orožja (do zdaj je pri 21 odstotkih).

Podobno količino, 24 odstotkov svojih zalog, je Ukrajini obljubila tudi Velika Britanija (za zdaj je pri 13 odstotkih). Na osmem mestu je Nemčija z 19 odstotki svojih zalog (za zdaj je pri enajstih odstotkih), na devetem Francija s 15 odstotki (za zdaj je dvanajstih odstotkih).

Slovenska pomoč

Na repu deseterice je Slovenija, ki je Ukrajini dala dvanajst odstotkov svojih zalog težkega orožja. Kot je znano, je naša država med drugim dala Ukrajini 35 bojnih pehotnih vozil M80A, 28 posodobljenih tankov T-55 (znanih pod oznako M-55S) in 20 oklepnikov valuk.