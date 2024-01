Kadirov predlagal zamenjavo: Pod tem pogojem izpustimo 20 ukrajinskih vojakov #vŽivo

Čečenski voditelj Ramazan Kadirov je zahteval odpravo mednarodnih sankcij, ki so bile uvedene zanj in člane njegove družine v zameno za izpustitev 20 ukrajinskih vojnih ujetnikov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.44 Kadirov: Izpustil bom 20 ukrajinskih vojakov, če odpravijo sankcije proti meni in moji družini

7.44 Kadirov: Izpustil bom 20 ukrajinskih vojakov, če odpravijo sankcije proti meni in moji družini

Čečenski voditelj Ramazan Kadirov je zahteval odpravo mednarodnih sankcij, ki so bile uvedene zanj in člane njegove družine v zameno za izpustitev 20 ukrajinskih vojnih ujetnikov.

Kadirov je namreč dejal, da so čečenski vojaki med spopadi v regijah Donecka in Luganska zajeli Ukrajince. V Groznem je pokazal video, v katerem se tudi ti Ukrajinci zavzemajo za izmenjavo pod pogoji, ki jih je navedel.

"Tudi, če mi bodo uvedli še kakšne sankcije, bomo te ljudi vseeno izpustili," je dejal Kadirov.

Kadirov je eden najtesnejših privržencev ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki že skoraj dve leti bije uničujočo vojno proti Ukrajini. Po ženevski konvenciji Kadirov ukrajinskih vojnih ujetnikov ne sme obravnavati kot svoje zasebne ujetnike, prav tako jih ne sme prikazovati na videu. Pooblaščen ni niti za pogajanja.

EU in ZDA sta Kadirovu in njegovi družini uvedli prepoved vstopa in zamrznili vsa njihova sredstva na svojih ozemljih. Na Češkem so zasegli dragocenega konja, ki naj bi pripadal Kadirovu in je v nerazjasnjenih okoliščinah izginil leta 2023.