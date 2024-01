Izvoz balističnih raket iz Severne Koreje v Rusijo obsoja tudi Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina držav na čelu z ZDA, Ukrajino, Združenim kraljestvom in več članicami EU je v torek objavila izjavo, v kateri obsojajo izvoz balističnih raket iz Severne Koreje v Rusijo in rusko uporabo teh raket proti Ukrajini 30. decembra in 2. januarja. Med podpisnicami izjave je skupaj s skoraj 50 državami tudi Slovenija.