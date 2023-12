Izrael znova izvedel zračne napade na jug Sirije #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raketni napadi so prišli iz smeri Golanske planote, ki jo zaseda Izrael, poročajo sirski državni mediji. Foto: Reuters

Izrael je v četrtek izvedel zračne napade na glavno bazo sirske zračne obrambe v južni Siriji, so sporočili sirski vojaški in obveščevalni viri. Raketni napad je prišel iz smeri Golanske planote. Tarča naj bi bila baza zračne obrambe sirske vojske in radarska postaja na območju Tel al-Sahn v provinci Sweida v jugozahodni Siriji.