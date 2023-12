Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi

Severna Koreja je v nedeljo izstrelila balistično raketo kratkega dosega, davi pa še raketo dolgega dosega, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe južnokorejske vojske in japonske vlade. Obe raketi sta padli v Japonsko morje. Pjongjang je pred tem ostro kritiziral tesnejše jedrsko sodelovanje med ZDA in Južno Korejo.

Japonski premier Fumio Kishida je obe izstrelitvi označil za "grožnjo miru in stabilnosti", prav tako ju je hitro obsodil ameriški State Department. "Ti izstrelitvi, tako kot druge izstrelitve balističnih raket, ki jih je Pjongjang izvedel letos, kršita številne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov," so zapisali v izjavi.

Kritični so bili tudi v Seulu, kjer so ostro obsodili izstrelitvi balističnih raket. "Severna Koreja je s tem povzročila resno grožnjo miru in varnosti na Korejskem polotoku in v mednarodni skupnosti," so ob tem sporočili iz urada predsednika Yoon Suk-yeola.

V imenu Pekinga, kjer se sicer danes mudi namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Pak Myong-ho, pa se je na izstrelitve odzval predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Dejal je, da je situacija na Korejskem polotoku zapletena, in izrazil upanje, da bodo "vse vpletene strani sprejele ukrepe za iskanje politične rešitve ter zaščito miru in stabilnosti".

Nedavne izstrelitve severnokorejskih raket sicer sledijo novemu obdobju besednega obračunavanja in medsebojnega obtoževanja med Severno Korejo ter ZDA in njihovimi zaveznicami.

Predstavniki ZDA in Južne Koreje so imeli konec tedna v Washingtonu drugo zasedanje posvetovalne skupine, na katerem so govorili o odvračanju potencialnega jedrskega napada iz Severne Koreje in ponovili, da bi to pomenilo konec sedanjega režima v Pjongjangu.

"To je odkrita najava jedrske konfrontacije z uporabo jedrskega orožja proti Ljudski republiki Koreji. Vsak poskus uporabe oboroženih sil proti Ljudski republiki Koreji bo naletel na preventivni in smrtonosni nasprotni ukrep," pa je po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA, ki jo navaja AFP, sporočila vlada v Pjongjangu.

Južnokorejska vojska je davi sporočila, da je severnokorejska balistična raketa dolgega dosega (ICBM) po izstrelitvi preletela okrog tisoč kilometrov in nato padla v Japonsko morje. Japonsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je šlo za raketo z dometom več kot 15 tisoč kilometrov, ki bi lahko zadela katerikoli cilj v ZDA.

Severna Koreja je letos opravila že več kot sto poskusnih izstrelitev raket, kar je v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta ZN.