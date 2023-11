Napetost med Severno in Južno Korejo narašča #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je po nedavnem odstopu od sporazuma za zmanjšanje napetosti z Južno Korejo iz leta 2018 okrepila vojaško prisotnost ob svoji južni meji, so danes sporočili iz Seula. Pjongjang je po navedbah južnokorejskih uradnikov obnovil vseh 11 obmejnih stražnic, ki jih je v skladu s sporazumom ukinil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodelovanje pri sporazumu je sicer najprej delno prekinila Južna Koreja, potem ko je njena severna soseda pred kratkim v orbito izstrelila izvidniški satelit. V Pjongjangu so v odziv na to napovedali krepitev vojaške prisotnosti vzdolž razmejitvene črte med državama in obljubili, da sporazumu ne bodo nikoli več zavezani.

Sporazum na kratko otoplil odnose med državama

Neimenovan južnokorejski vojaški uradnik je danes za AFP potrdil, da je Severna Koreja na mejo napotila oboroženo vojaško osebje in opremo za obnovo ukinjenih stražnic. Po navedbah južnokorejske tiskovne agencije Yonhap je severnokorejska vojska "od petka obnovila vseh 11 stražnic" na sicer demilitariziranem obmejnem območju.

Sporazum o zmanjšanju napetosti, ki sta ga Severna in Južna Koreja podpisali leta 2018, je predstavljal kratko otoplitev odnosov med državama. Kljub odstopu od sporazuma naj nevarnost izbruha vojne na Korejskem polotoku ne bi bila večja, saj je Pjongjang sporazum v preteklosti z izstrelitvami raket in drugimi vojaškimi aktivnostmi že večkrat kršil.