Veleposlanik Severne Koreje kljub prepovedi zagovarjal izstrelitev satelita

Državna tiskovna agencija Severne Koreje KCNA je sporočila, da je satelit že zagotovil fotografije vojaških objektov ZDA in Južne Koreje, Bele hiše in Pentagona ter Rima.

Varnostni svet ZN v ponedeljek ni obsodil nedavne severnokorejske izstrelitve satelita v vesolje, čeprav resolucije VS ZN Pjongjangu to prepovedujejo. Kitajska namreč ob sodelovanju Rusije že od decembra 2017 nasprotuje kakršnimkoli ukrepom proti Severni Koreji zaradi njenih jedrskih aktivnosti.

Ameriška veleposlanica Linda Thomas-Greenfield je dejala, da Severna Koreja brez sramu izpopolnjuje svoje sisteme za izstreljevanje jedrskega orožja, dve stalni članici Varnostnega sveta pa blokirata obsodbe takega nevarnega početja. S tem je mislila na Kitajsko in Rusijo.

Trdil, da je šlo za dejanje samoobrambe

Veleposlanik Severne Koreje Kim Song, ki je sicer redek gost na sejah Varnostnega sveta, je tokrat branil izstrelitev vohunskega satelita 21. novembra in trdil, da je šlo za dejanje samoobrambe, ker želijo z njim spremljati vojaške premike ZDA in drugih držav, ki sodelujejo z ZDA. "Gre za legitimno dejanje samoobrambe," je dejal.

Predstavnika Rusije in Kitajske sta mu pritrdila, da so skupne vojaške vaje ZDA, Japonske in Južne Koreje krive za povečanje napetosti v regiji. Japonski veleposlanik Kimihiro Išikane pa je to zavrnil in dejal, da gre za prizadevanja Severne Koreje, da izpopolni svoje prepovedane oborožitvene programe.

Tudi Linda Thomas-Greenfield je dejala, da so skupne vojaške vaje treh držav rutinske in nikogar ne ogrožajo. Vedno jih tudi vnaprej napovedo, je poudarila.

Kim Song je vztrajal, da ZDA ogrožajo njegovo državo z jedrskim orožjem, zato je razvoj oborožitvenih sistemov, enakovrednih ameriškim, legitimna pravica Pjongjanga.

