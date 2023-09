ZDA poskusno izstrelile medcelinsko balistično raketo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so danes uspešno preizkusile neoboroženo jedrsko medcelinsko balistično raketo Minuteman III, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočila ameriška vojska. Ob tem so v Pentagonu dodali, da je bil preizkus zgolj rutinski in ni povezan s trenutnim dogajanjem po svetu.

"Ta poskusna izstrelitev je del rutinskih in rednih operacij, katerih namen je prikazati, da so dejavnosti za jedrsko odvračanje v ZDA varne, zanesljive in učinkovite," je v izjavi zapisalo poveljstvo ameriških zračnih sil.

"Takšne teste smo izvajali že več kot 300-krat in niso posledica trenutnih svetovnih dogodkov," so dodali.

Iz Pentagona so pred izstrelitvijo, izvedeno v zgodnjih jutranjih urah v oporišču Vandenberg v Kaliforniji, sporočili, da je bil preizkus načrtovan že več let in da je bila o načrtih obveščena tudi ruska vlada.

Raketa Minuteman III je sicer v uporabi že 50 let in je trenutno edina kopenska medcelinska balistična raketa v ameriškem jedrskem arzenalu. Ta ob tem vključuje tudi podmorniške balistične rakete Trident in jedrsko orožje, ki ga nosijo strateški bombniki.