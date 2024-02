Ponoči so se dogovorili, kdaj bo Ukrajina dobila novo finančno injekcijo #vŽivo

Poudarki dneva:



10.20 V ruskih napadih v Ukrajini dve smrtni žrtvi in več ranjenih

V ruskem napadu na severovzhodu Ukrajine je bil ponoči ubit dojenček, še tri ženske pa so bile ranjene, ko sta dva izstrelka zadela hotel. Poleg tega so v regiji Herson na jugu države pod ruševinami našli truplo 59-letnega moškega. Ruske sile pa naj bi preprečile ukrajinski napad z droni na regijo Belgorod ob meji z Ukrajino.

"V Zoločivu je bil uničen hotel, ki sta ga zadeli dve ruski raketi S-300. Umrl je dvomesečni dojenček, tri ženske so ranjene in se zdravijo v bolnišnici," je na omrežju Telegram sporočil guverner ukrajinske regije Harkov Oleg Sinegubov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah Sinegubova je bilo v napadu v mestecu Zoločiv v regiji Harkov blizu meje z Rusijo, kjer je pred začetkom ruske invazije živelo okrog 8000 ljudi, poškodovanih še sedem hiš, več trgovin, kavarn in kioskov, ter dve stavbi občinske uprave.

O nočnih ruskih napadih so poročali tudi iz regije Herson na jugu Ukrajine, kjer so pod ruševinami uničene stavbe našli truplo 59-letnega moškega, so po navedbah AFP sporočile lokalne oblasti.

Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so ruske sile ponoči preprečile ukrajinski napad s sedmimi brezpilotnimi letalniki na regijo Belgorod ob meji z Ukrajino. Belgorodski guverner Vjačeslav Gladkov je sporočil, da je bilo tarča napada mesto Gubkin. Poškodovane so bile štiri hiše, žrtev pa ni bilo, je dodal.

9.20 Svet EU in parlament z dogovorom o finančnem instrumentu za Ukrajino

Poslanci in države članice so se dogovorili o finančnem instrumentu, namenjenem okrevanju, obnovi in modernizaciji Ukrajine, ki se že skoraj dve leti brani pred rusko agresijo. Vrednost pomoči za obdobje do konca leta 2027 znaša 50 milijard evrov, od tega 33 milijard posojil in 17 milijard nepovratnih sredstev.

Instrument bo sestavljen iz treh stebrov. V okviru prvega bo ukrajinska vlada pripravila načrt okrevanja, obnove in modernizacije države, ki bo vključeval tudi reforme, namenjene približevanju Uniji. Finančno pomoč bo EU ukrajinski državi zagotavljala na podlagi izvajanja t. i. ukrajinskega načrta, v katerem bodo določeni tudi pogoji in časovnica izplačil, so pojasnili na Svetu EU.

V okviru drugega stebra z nazivom ukrajinski naložbeni okvir bo EU zagotavljala podporo v obliki proračunskih jamstev ter mešanice nepovratnih sredstev in posojil javnih in zasebnih institucij.

Tretji steber pa bo vključeval pristopno pomoč in druge podporne ukrepe, namenjene pomoči Kijevu pri prilagajanju pravu EU in izvajanju strukturnih reform na poti k članstvu v Uniji.

Kot še navajajo na Svetu EU, bo velik del naložbenega dela ukrajinskega načrta in ukrajinskega naložbenega okvirja namenjen za zelene naložbe, del naložbenega okvirja pa tudi podpori malim in srednje velikim podjetjem.

Da bo lahko prejela sredstva iz instrumenta, bo morala Ukrajina še naprej spoštovati demokratične standarde, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, vladavino prava, spoštovanjem človekovih pravic in pravic manjšin.

V okviru ukrajinskega načrta bo lahko Kijev zaprosil za predplačilo v višini sedem odstotkov vrednosti instrumenta. Izplačilo bo sicer v okviru premostitvenega financiranja, ki ga predvideva instrument, mogoče še pred sprejetjem načrta.

Po besedah predsednice Evropske komisije von der Leyen si bo Bruselj prizadeval, da bi prva sredstva Ukrajini izplačali že marca. Ob tem je dogovor obeh institucij označila za velik korak naprej. "Evropa drži besedo. Še naprej bomo zagotavljali prepotrebno financiranje in predvidljivost za našo pogumno partnerico in bodočo članico," je dodala na družbenem omrežju X.

Instrument je sicer del revizije dolgoročnega proračuna EU 2021–2027 (MFF), o kateri se morata parlament in Svet EU še dogovoriti. Pogajanja potekajo, potem ko so se pretekli četrtek o reviziji na zasedanju v Bruslju dogovorili voditelji držav članic. Poleg pomoči za Ukrajino povečanje MFF v višini 64,6 milijarde evrov vključuje še sredstva za soočanje z migracijami in sodelovanje s tretjimi državami, tudi za podporo Zahodnemu Balkanu. Prav tako so predvidena dodatna sredstva za solidarnostni sklad in spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, še piše STA.