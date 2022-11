Preštetih skoraj 80 odstotkov glasov: Nataša Pirc Musar bo predsednica #vŽivo

Ob 19. uri so se zaprla volišča v državi. Kmalu bo znano, kako so odločili volivke in volivci in kdo bo decembra v predsedniški palači zamenjal Boruta Pahorja. Po prvih neuradnih delnih rezultatih, preštetih je 77,32 odstotkov glasov, bolje kaže Nataši Pirc Musar. Zanjo je glasovalo 53,87 odstotka volilnih upravičencev, za Anžeta Logarja 46,13 odstotkov. Rezultate volitev v živo spremljamo na Siol.net.

Volivke in volivci so odločili ali bo predsednik postal nekdanji zunanji minister Anže Logar ali bo Slovenija prvič v zgodovini dobila predsednico države in bo funkcijo prevzela Nataša Pirc Musar.

Kdo se bo decembra preselil v predsedniško palačo?

Med 7. in 19. uro je skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev na volitvah predsednika republike lahko oddalo svoj glas za enega izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu med sedmerico kandidatov prejela največ glasov.

Aktualnega predsednika Boruta Pahorja bo na Erjavčevi 17 v Ljubljani današnji zmagovalec zamenjal 23. decembra. Mandat predsednika republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat izvoljen na to funkcijo.

Slovenija je predsednika države tokrat volila sedmič. Zmagovalec oziroma zmagovalka volitev pa bo peti v zgodovini samostojne države, ki bo zasedel to funkcijo. Aktualnemu predsedniku republike Pahorju in prvemu predsedniku Milanu Kučanu je uspelo osvojiti po dva petletna mandata na čelu države. Predsedniški stolček je pripadel še Janezu Drnovšku med leti 2002 in 2007 in Danilu Türku med leti 2007 in 2012.