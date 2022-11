Volilna udeležba do 11. ure: glasovalo več volilnih upravičencev kot v prvem krogu

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 11. ure glasovalo 248.333 volivk in volivcev oziroma 14,66 odstotka volilnih upravičencev. V prvem krogu predsedniških volitev je bila volilna udeležba do 11. ure 13,63-odstotna (glasovalo je 230.933 volivcev), so sporočili z Državne volilne komisije.