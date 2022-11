Volivci bodo danes izbrali novega predsednika republike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Foto: Ana Kovač

Po današnjem glasovanju v drugem krogu volitev predsednika republike bo znano, kdo bo v prihodnjem petletnem mandatu na vrhu države nasledil aktualnega predsednika Boruta Pahorja. Volivci bodo lahko glas za enega od kandidatov, Anžeta Logarja ali Natašo Pirc Musar, oddali med 7. in 19. uro, do konca glasovanja pa še vedno velja volilni molk.

Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah nekaj manj kot 1,7 milijona, bodo lahko glas oddali na enem od 3.117 volišč, ki so se odprla ob 7. uri. Odprtih je 2.999 rednih volišč, 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, tako imenovanih volišč omnia, ter 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.

Na voliščih se morajo volivci izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Prejeli bodo glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oz. kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega glasuje. Kandidata bosta na glasovnici navedena po naslednjem vrstnem redu: 1. Anže Logar, 2. Nataša Pirc Musar.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Drugi krog predsedniških volitev, sicer sedmih v zgodovini Slovenije, je potreben, ker v prvem krogu 23. oktobra nihče od sedmerice kandidatov ni dobil več kot 50-odstotne podpore, v drugi krog pa sta se uvrstila kandidata z največ glasovi. Volivci bodo tako danes odločili, kdo o njiju bo peti predsednik oziroma predsednica republike.