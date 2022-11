Logar: Razočaranja ni. Sem ponosen.

"Volitve so praznik demokracije. Vesel sem, da je udeležba višja kot v 1. krogu, kar priča, da je kampanja prebudila dodatno zanimanje. Ponosen sem na kampanjo. Upanje še tli, a zavedamo se rezultata. Kampanja za je tista osnova, ki mora prevladati. Razočaranja ni, počakajmo do konca. Volivci imajo vedno prav. Moja želja je, da vsi podpremo novega predsednika," je po objavi delnih neuradnih izidov predsedniških volitev, ki kažejo na zmago Nataše Pirc Musar, povedal Anže Logar.

"To kampanjo je moj štab in jaz osebno oblikoval v smeri predstavljanja pozitivnega pogleda na prihodnji razvoj Slovenije. To je bila kampanja za. Rezultat volitev bo pokazal, kako pomembno je za državljanke in državljane govoriti o pozitivnih temah za prihodnost, za Slovenijo," je takoj po zaprtju volišč dejal Logar.

"Sodelujemo za prihodnost ni samo slogan, ampak je tudi način, na katerega kot politik razmišljam. Tako sem deloval doslej in tako bom deloval tudi v prihodnje. Pričakujem, da bo ta koncept danes tudi zmagovit," je še dodal.

Logar in njegovi podporniki rezultate drugega kroga volitev pričakujejo v lokalu v središču Ljubljane. Logar je kampanjo ocenil kot naporno, a vsebinsko.

Jordanova: Pokazali smo zmeren, spoštljiv in povezovalen obraz desnosredinske politike

"V štabu Anžeta Logarja smo zelo zadovoljni s kampanjo. Verjamemo, da se bo naš trud obrestoval in da smo uspeli pokazati obraz desnosredinske politike, ki je zmeren, spoštljiv in povezovalen. Tak je tudi Anže Logar. Verjamemo v zmago in se veselimo nadaljnjega sodelovanja. Politika, ki jo zagovarja Logar je tista, ki zna izrabiti potencial skupnega dela za zmage, ne le posameznikov, temveč zna Slovenijo popeljati na zmagovalno pot," je povedala prvopodpisana pod kandidaturo Anžeta Logarja, Romana Jordan.

Čeprav novinarji nimajo dostopa do Logarjevega štaba, je Jordanova zatrdila, da je vzdušje v štabu odlično. "Na trnih smo, ker nam je mar, kako se bo Slovenija v prihodnosti razvijala," je še dejala Jordanova.