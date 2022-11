Oba kandidata za predsednika republike že oddala svoj glas #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba kandidata za predsednika republike Anže Logar in Nataša Pirc Musar sta že oddala svoj glas. Oba sta na volišče prišla v spremstvu svojih partnerjev in dobro razpoložena.

Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo strank SDS, SLS in NSi, je na volišče na Parmovi ulici v Ljubljani prišel v družbi svoje partnerke Anje Rustja. Kot pravi, bo preostanek dneva preživel v krogu družine. "Danes pakiramo, hčerka jutri odpotuje za tri dni na tabor, se že zelo veseli, skuhal bom kosilo in dan preživel v krogu družine," je povedal.

Na vprašanje, kakšno volilno udeležbo pričakuje, je odgovoril, da si ne upa podajati napovedi, saj je "zadnjič brcnil mimo", si pa želi, da bi bila čim višja. Ocenjuje, da je volilna kampanja nudila neposredni stik z volivci in da so soočenja ljudem omogočila, da so si ustvarili sliko o vsakem od kandidatov.

Anže Logar je na volišče prišel v družbi svoje partnerke Anje Rustja. Foto: STA

Pirc Musarjeva bo čas do razglasitve rezultatov preživela ob branju knjige

Nataša Pirc Musar, ki je na volišče v Radomljah prišla v spremstvu svojega moža Aleša Musarja, pa je po oddaji glasu volivke in volivce pozvala, da odidejo na volišča. Čas do razglasitve predčasnih rezultatov bo preživela mirno, morda ob branju knjige.

Predvolilno kampanjo je ocenila kot zahtevno, vesela pa je, da se je okrog nje zbralo veliko srčnih ljudi. Kot je povedala, so ji bili v neprecenljivo pomoč prostovoljke in prostovoljci, ki se jim je danes zahvalila za vso podporo. Ti bodo v volilni štab zvečer prinesli torte, medtem ko je po prvem krogu torto spekla sama.