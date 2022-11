Iz Gibanja Svoboda opozarjajo: Zgodila se je huda kršitev. Leljak: Ni res.

Na predčasnem glasovanju za lokalne volitve v Občini Radenci se je v sredo po navedbah Gibanja Svoboda, ki se sklicuje tudi na uradni zaznamek, zgodila huda kršitev volilne zakonodaje s tem, ko naj bi župan in kandidat za vnovično izvolitev Roman Leljak vzel eno nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal. Leljak to zanika.

Kot je razvidno iz uradnega zaznamka občinske volilne komisije Občine Radenci, ki ga je ob sporočilu za javnost posredovalo Gibanje Svoboda, je Leljak v sredo okoli 13. ure prišel v pisarno tajnice volilne komisije Sabine Gutalj.

"Nepooblaščeno in nezakonito je iz kupa glasovnic vzel eno nežigosano glasovnico za župane, odšel v sosednjo pisarno ter na njej obkrožil svoje ime. To nežigosano glasovnico je fotografiral in fotografijo pozneje objavil na družabnem omrežju. Glasovnico je pozneje raztrgal. Gre za hudo kršitev volilne zakonodaje, saj je nepooblaščena oseba dobila nezakonit dostop do volilnega materiala in lahko pod vprašaj postavi zakonitost županskih volitev v Občini Radenci," so zapisali pri Gibanju Svoboda.

Gibanje Svoboda, katerega kandidat za župana Občine Radenci je Toni Žitek, je zaradi tega že poslalo pritožbo občinski volilni komisiji, dogodek pa naznanilo tudi ministrstvu za notranje zadeve.

Leljak: Opisano ne drži

Leljak, ki je župansko kandidaturo vložil s podpisi volivcev, je dejal, da opisano ne drži. "Gre za diskvalifikacijo mene kot protikandidata njihovemu kandidatu," je dejal.

Predstavnice občinske volilne komisije Občine Radenci, podpisane pod uradni zaznamek, za dodatna pojasnila trenutno niso dosegljive.

Je pa iz uradnega zaznamka, ki ga je sporočilu za javnost priložilo Gibanje Svoboda, razvidno, da je občinska volilna komisija uradni zaznamek v zvezi z dogodkom na državno volilno komisijo poslala na zahtevo kandidata Tonija Žitka. V uradnem zaznamku je med drugim zapisano tudi, da lahko dogodek potrdi priča, in sicer namestnica tajnice občinske volilne komisije Sabina Horvat.