Kandidati za župane lahko volivce nagovarjajo le še do polnoči

Kandidati za župane in člane občinskih svetov imajo le še danes čas za nagovarjanje volivk in volivcev. Volilna kampanja pred nedeljskimi lokalnimi volitvami se namreč končuje, saj bo opolnoči nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

V času volilnega molka je vsako nagovarjanje volivcev prepovedano. Za kršitve so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba ministrstva za notranje zadeve. V nočeh na soboto in na nedeljo lahko morebitne kršitve državljani sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan, torej med 7. in 19. uro, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Kandidati so v enomesečni kampanji stavili na osebni stik z volivci

Predvolilna kampanja je sicer tokrat potekala relativno mirno, brez večjih afer in spopadov. Mnenja so se kresala predvsem ob vsebinskih vprašanjih in konkretnih projektih. Večina kandidatov je v enomesečni kampanji pri nabiranju glasov tudi tokrat stavila na osebni stik z volivci. Svoja stališča so predstavljali na raznih soočenjih, na stojnicah ter preko družbenih omrežij.

V 212 občinah bo v nedeljo nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Za 212 županskih mest se skupaj poteguje 618 kandidatov, 3382 svetniških mest pa si želi zasesti 18.671 kandidatov. Nedeljske volitve v vseh občinah sicer še ne bodo prinesle odgovora, kdo bo novi župan. Kjer noben od županskih kandidatov ne bo dobil večine glasov, bo namreč odločal drugi krog, ki bo 4. decembra.