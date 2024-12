Poslanci so z 48 glasovi za in šestimi proti sprejeli novelo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma. Zakon so podprli v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, proti v opozicijski NSi, poslanci SDS pa so bili med glasovanjem odsotni. Za uporabo simbolov nacistične ali fašistične ideologije na javnem kraju bodo kršitelji plačali od 500 do tisoč evrov. Državni zbor je izglasoval še novele zakonov o dolgotrajni oskrbi, o nadzoru državne meje, o plačilnih storitvah in o sistemu jamstva za bančne vloge.

Zlovešči prizori

Poslanec Svobode Martin Premk (Svoboda) je poudaril, da želijo s predlogom na zakonski ravni prepovedati poveličevanje nacističnih in fašističnih ideologij. "Letos smo bili namreč na ulicah našega glavnega mesta priča zloveščim prizorom, ki jih poznamo iz zgodovine, pa smo mislili, da jih nikoli več ne bomo videli." Kot je spomnil, so po ulicah paradirale zamaskirane paravojaške skupine ter pozivale k sovraštvu in nasilju.

Na čem temelji demokratična Evropa?

"Z novelo bi preprečili širjenje sovražnosti in zlorabe zgodovine v politično manipuliranje." Poslanec Svobode je poudaril, da je vsa povojna demokratična Evropa utemeljena na zmagi nad nacizmom in fašizmom. Enačenje teh s komunizmom je "cilj skrajno desnih in neonacističnih skupin", ki želijo s tem zmanjšati zločine omenjenih dveh ideologij.

Komunizem hujši od fašizma?

Poslanec SDS Andrej Hoivik je poudaril, da je predlog novele zakona ideološki in razdvaja državljane. "Pri tem ne bomo sodelovali," je poudaril poslanec. Meni, da bi morali obsoditi "vse tri totalitarne režime", med katere sodi po mnenju stranke SDS tudi komunizem. Pri tem je citiral pokojnega pisatelja Borisa Pahorja, ki je po besedah Hoivika zatrdil, da so bili komunistični napadi hujši od fašizma.

Tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič meni, da so predlagatelji predloga novele spregledali komunizem. "Ne pozabite, da v Sloveniji živijo ljudje, ki so bili žrtve komunizma," je poudarila. "Netiti sovraštvo in ubijati v imenu katerekoli ideologije bi moralo biti prepovedano. Če bi predlagatelji dejansko z zakonom želeli prepovedati vso zlo, s katerim ima slovenski narod zelo slabe izkušnje, bi torej v zakon vnesli vse tri režime," je poudarila poslanka Čadonič Špelič.

Ničelna toleranca

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je dejal, da so "spomini na zavržne primere izražanja nacizma in fašizma ter poveličevanja nasilja iz letošnje spomladi nekoliko zbledeli, dejstvo pa je, da so tovrstni vzgibi še vedno v naši družbi". Poudaril je, da je "edini potreben odziv nanje ničelna toleranca".

Po besedah poslanke Levice Tatjane Greif je bilo sprejetje predloga zakona nujno. To dokazujejo dogodki v zadnjih mesecih, kot je zbiranje pripadnikov neonacističnih skupin. Meni, da bodo na podlagi predloga zakona takšne situacije lažje sankcionirali. "Besedilo predloga zakona sledi zgodovinskim dejstvom in izsledkom zgodovinske znanosti."

Stranki SDS in NSi sta k predlogu vložili dopolnilo, s katerim sta predlagali, naj med prepovedane ideologije vključijo tudi komunizem. Poslanci so obe dopolnili zavrnili.

Starši takoj po polnoletnosti oskrbovalci invalidnih otrok

Poslanci so z 48 glasovi za in 24 proti potrdili novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki med drugim podaljšuje financiranje dodatnih stroškov in prehodno obdobje za izvajanje pravice do pomoči na domu, uvaja poenostavitve za invalidne osebe in krepi mrežo izvajalcev. Novelo je podprla koalicija, nasprotovali pa so ji v opoziciji.

Novela posebno pozornost posveča avtomatizmu prehoda staršev invalidnih oseb ob njegovi polnoletnosti v sistem oskrbovalca družinskega člana, brez dodatnih postopkov in birokracije. "To bo olajšalo njihove življenjske situacije," je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Poglavitna namena novele sta boljša podpora uporabnikom in dolgoročna stabilnost sistema. Hkrati pa novela podaljšuje financiranje dodatnih stroškov in predlaga natančneje izoblikovane postopke za pošiljanje podatkov. Novela zakona občinam omogoča, da z javnimi zavodi sklenejo neposredne pogodbe za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu, dodaja obveznost redne analize izvajanja zakona na tri leta, kar bo pripomoglo k boljšemu nadzoru in prilagajanju sistema, je na seji navedel minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

V opoziciji so opozorili na to, da koalicija z novelo odpravlja del birokratskih nesmislov, ki so jih uzakonili sami. Izpostavili so tudi dodatek za dolgotrajno oskrbo, ki da bo dodatno finančno obremenil državljane. Zaradi naštetega novele zakona niso podprli.

Posledice vstopa Hrvaške v schengen

Poslanci so z 49 glasovi za in 18 glasovi proti na redni seji DZ potrdili novelo zakona o nadzoru državne meje po skrajšanem postopku. Za so bili v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, proti v opozicijski SDS, vzdržali pa so se v NSi. Cilj novele je med drugim uskladiti določbe zakona po vstopu Hrvaške v schengensko območje.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v obrazložitvi predlagatelja dejal, da s predlogom nadgrajujejo nekatere določbe na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil za zagotovitev učinkovitejšega dela policije.

Uvajajo finančno nadomestilo občinam za primere začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah namesto sedanjega povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora. Kot je dejal Poklukar, bodo do tega nadomestila "predvidoma upravičene vse občine ob državni meji, kjer je bil v preteklem koledarskem letu vsaj del leta začasno ponovno uveden nadzor na notranjih mejah".

Kaj pa nadzor ob meji?

Poslanec SDS Andrej Poglajen je v predstavitvi stališč dejal, da se s prilagajanjem zakonodaje glede na vstop Hrvaške v schengen lahko strinja, hkrati pa poudaril, da je treba "vpeljati stroge ukrepe za preprečevanje nezakonitih prehodov meja". Poglajen tudi meni, da bi moralo biti več strateških mejnih točk.

Banke bodo težje zapirale račune

DZ je s 66 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Ta prinaša boljši dostop do plačilnih računov pri bankah in transparentnejšo poslovanje bank v primeru zavrnitve odprtja ali zaprtja plačilnega računa.

DZ je s 67 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o sistemu jamstva za vloge. Ta prinaša postopno zvišanje ciljne ravni sklada za jamstvo vlog, ki mora biti dosežena do konca leta 2030, s 0,8 odstotka na 1,5 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Sloveniji. Zgornja meja kritja vlog v posebnih okoliščinah bo do 500 tisoč evrov.