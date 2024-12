Klakočar Zupančič: Naj se ogledalo razpoči

"Ne morem verjeti, da je sploh kdo zmožen česa takega. Ne pri nas, ki smo se borili proti temu. Tisti, ki je to naredil in se bo pogledal v ogledalo … naj se ogledalo razpoči," je naslovnico Demokracije komentirala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je skupaj s poslanko Tamaro Vonta ter poslancema Martinom Premkom in Lenartom Žavbijem stopila pred novinarje.

Danes je slovensko javnost razburkala naslovnica tednika Demokracija, kjer so poslanko Gibanja Svobode Tamaro Vonta, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in poslanko GS Leno Grgurevič prikazali v nacističnih uniformah. "Ni naključje, da je ravno na dan, ko se v DZ sprejema zakon o javnem redu in miru, ki prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, objavljena naslovnica revije, ki predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in dve poslanki Gibanja Svoboda prikazuje v nacističnih uniformah," je naslovnico danes komentiral poslanec GS Martin Premk.

#DEMOKRACIJA Vabljeni jutri k nakupu in branju nove št. revije @Demokracija1! Nosilna tema: Histerične totalitarke na oblasti, kriminalci in »vladavina lutk«; Z revijo #Demokracija boste vedeli več! pic.twitter.com/jFbj7JNG9E — Metod Berlec (@Metod_Berlec) December 18, 2024

Le trden značaj ...

Po njegovih besedah je eno od osnovnih pravil nacistične propagande, "da česar si sam kriv, moraš obtožiti nasprotnike. Ravno tisti, ki že desetletja sejejo sovraštvo, laži in nestrpnost, so zdaj poslanke Svobode, ki se z vsem srcem borijo proti temu, obtožili nacizma in jih narisali v nacističnih uniformah. Tako preprosto ogabno je to. Vemo, kaj se bo dogajalo naprej," je dejal Premk in nadaljeval, da politik v nacizmu ne potrebuje pretirane bistroumnosti, temveč le trden značaj. "Zato lahko pričakujemo, da bodo vsi, ki so naše poslanke tega obtožili, se sprenevedali in bodo na vse načine ponavljali laži, tako kot je to delala nacistična propaganda. Zato se bomo proti temu borili z vsemi političnimi in pravnimi sredstvi," je še poudaril Premk.

"Nacizem je zavržna ideologija. Nacizem je nekaj najhujšega, kar se je zgodilo temu svetu. Proti temu se borim že zelo dolgo. Zelo dobro poznam metode nacizma. Ne morem verjeti, da je sploh kdo zmožen česa takega. Ne pri nas, ki smo se borili proti temu. Tisti, ki je to naredil in se bo pogledal v ogledalo … naj se ogledalo razpoči," je naslovnico Demokracije komentirala Klakočar Zupančič.

Sprevržene metode

"SDS je spet pokazal, da so prvaki v blatenju, sramotenju, v degradaciji ljudi – vseh tistih, ki so jim na poti. Metode, ki jih nekateri imajo v parlamentu že 30 let, bodo enkrat preteklost. Tudi me bomo naredile vse v tej smeri," je dejala poslanka Tamara Vonta.

"Za vsem tem stoji SDS. Da ne bo vprašanj, kdo v Sloveniji se odloča za uporabo sprevrženih metod in kdo deli narod. Ni naključje, da so ženske pogosto žrtve SDS. Gre za globoko frustracijo grupacije nad tem, da so ženske na vodilnih in pomembnih funkcijah v družbi in v politiki," je naslovnico Demokracije komentiral poslanec Lenart Žavbi.