Na Brdu pri Kranju letni posvet diplomacije

Na Brdu pri Kranju se je z uvodnim nagovorom zunanje ministrice Tanje Fajon začel letni posvet vodij slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov. Ob koncu prvega leta članstva se bodo posvetili delovanju Slovenije v Varnostnem svetu ZN, srečanje bo v znamenju aktualnih zunanjepolitičnih tem. Ob slovenski zunanji ministrici bo diplomate do petka nagovoril državni vrh.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je v uvodnem nagovoru poudarila, da je Slovenija v iztekajočem letu pustila jasno sled, saj na mednarodnem prizorišču pridobiva vse večjo mednarodno prepoznavnost in veljavo. Ob tem je opozorila, da se nakazuje ne preveč varna in stabilna prihodnost, ki bo od nas zahtevala še več. Ne le s političnega, tudi z gospodarskega in socialnega gledišča.

Tanja Fajon: Gremo v nepredvidljivost

Po besedah ministrice smo sredi spreminjajočega se sveta in gremo v nepredvidljivost. Po drugi svetovni vojni in hladni vojni je prav pričujoče obdobje najbolj turbulentno. Spreminjanje moči sil in nenehno krhanje spoštovanja mednarodnega reda vodijo v realnost zaostrenih, nejasnih varnostno-političnih razmerij in razmer, poudarja.

Po njenih besedah se je Slovenija v Varnostnem svetu Združenih narodov s svojim delovanjem pridobila velik ugled kot država, ki je trden steber v zavezništvu za mir in ki vodi načelno zunanjo politiko brez dvojnih standardov.

"Brez končanja ruske agresije v Ukrajini ne bo varne in stabilne Evrope"

Omenila je slovensko politiko glede vojne v Ukrajini. "Brez končanja ruske agresije v Ukrajini ne bo varne in stabilne Evrope," je prepričana. Po njenem mnenju s komisarko za širitev in obnovo Ukrajine Marto Kos postaja članstvo Ukrajine v Evropski uniji za vse izjemno odgovorna naloga.

Po besedah ministrice je Slovenija zelo dejavna tudi glede konflikta na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael nadaljuje z napadi na Gazo in širše. Med drugim je Slovenija pobudnica resolucije o prekinitvi ognja v Gazi za čas verskega praznika, ki jo je sprejel Varnostni svet.

Smo naredili vse za preprečitev vojne?

"Slovenska diplomacija je v svojih prizadevanjih za mir v svetu v resnici zelo aktivna. In na to moramo biti ponosni. Ni preveč, če rečem, da se je Slovenija v Varnostnem svetu izkazala kot multilateralna velesila in da je Varnostni svet z našim članstvom pridobil trdno zaščitnico človekovega dostojanstva," pojasnjuje.

"Pa vendar … je to dovolj?" se je vprašala ministrica. "Naj vam zastavim vprašanje, ki sem ga dobila od študentke prvega letnika pravne fakultete: Ali so države in Slovenija z njimi naredila vse, kar lahko, da bi preprečile vojno, s katero nas strašijo? Odgovor je: ne," je tudi povedala Tanja Fajon. Pri tem je omenila vojne, ki še vedno trajajo: Bližnji vzhod, Ukrajina, Sudan, Etiopija, Mjanmar ...

Soočamo se z vprašanjem jedrske varnosti

"Imamo največje število oboroženih konfliktov, največje število beguncev, največje število žrtev med civilnim prebivalstvom, največje število žrtev med humanitarnimi delavci, največje humanitarne krize. Zaradi ruske agresije v Ukrajini se soočamo tudi z vprašanjem jedrske varnosti in varovanja," je opozorila.

V govoru se je ministrica Fajon še enkrat dotaknila vprašanja študentke prava, ki je izrazila strah pred "vojno, ki jo napovedujejo". Ministrica se strinja, da so analize in strategije glede ravnanja v vojnih razmerah potrebne in da se je v obdobju nepredvidljivosti treba o tem resno in javno pogovarjati. Je pa opozorila pred nevarnostjo potenciranja strahu pred vojno. Kot sama meni, svet ni na pragu svetovne vojne.

Po otvoritvenem nagovoru zunanje ministrice bo danes diplomate nagovoril tudi premier Robert Golob. V četrtek bo nato zbrane nagovorila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, v petek pa še predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Srečanje naj bi teklo v znamenju aktualnih zunanjepolitičnih tem in vloge, ki jo imata v svetu tako Slovenija kot EU. Posvetili se bodo tudi širitvi Unije, v drugem delu pa se bodo glede na napovedi zunanjega ministrstva osredotočili na konkurenčnost, gospodarstvo, spremenjeno varnostno okolje ter kulturo in Slovence po svetu.

Potem ko je bil lanski posvet v znamenju še zadnjih priprav Slovenije na dvoletni mandat nestalne članice v VS ZN, se bodo diplomati, med njimi veleposlanik Samuel Žbogar, tej temi posvetili tudi letos. Ob iztekanju prvega leta članstva je pričakovati ocene delovanja in načrte za prihodnje leto, ko bo Slovenija decembra znova prevzela predsedovanje temu organu.

Potem ko so se v slovenskem političnem vrhu v preteklem letu večkrat pokazala razhajanja glede zunanje politike, bo za natančnejše smernice po pričakovanjih poskrbela nova zunanjepolitična strategija. Predvidoma naj bi jo vlada sprejela danes na seji, ki bo prav tako na Brdu pri Kranju.