Vlada imenovala več novih veleposlanikov, med njimi tudi tesni sodelavci Tanje Fajon

Vlada je nekdanjega državnega sekretarja Žbogarja po besedah virov portala potrdila za vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku. Ta položaj je do poletja zasedal Boštjan Malovrh, ki pa je nato jeseni odšel za veleposlanika na Kitajsko. S tem se je odprla možnost, da bi vodenje misije pri ZN v New Yorku prevzel Žbogar, ki ga je vlada lani poleti imenovala za vodjo posebne misije za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, po odhodu Malovrha pa je že začasni odpravnik poslov na stalnem predstavništvu.

V domovino se bo medtem očitno prihodnje leto vrnil Iztok Jarc, ki mu je bil mandat na čelu stalnega predstavništva pri EU v Bruslju podaljšan. Jarc je v tujini že od leta 2019 – najprej je služboval kot veleposlanik v Srbiji, novembra istega leta pa je bil imenovan za stalnega predstavnika Slovenije pri EU. Na tem položaju naj bi ga nasledila Metka Ipavic, ki je bila do letošnjega poletja pet let veleposlanica v Parizu.

Razpis za Buenos Aires večkrat ponovljen

Potem ko je bil razpis za Buenos Aires večkrat ponovljen, je vlada imenovala tudi veleposlanico v Argentini. To naj bi postala sedanja vodja sektorja za Afriko in Bližnji vzhod Tina Vodnik. Za veleposlanika na Kosovo naj bi odšel diplomat Borut Blaj, veleposlaniški položaj v Kanadi se obeta vodji ministričinega kabineta Andreju Medici, veleposlanik v Dublinu pa naj bi postal Matej Marn, ki trenutno v kabinetu ministrice Fajon vodi projektno enoto za Varnostni svet ZN, še poroča portal.

Zunanje ministrstvo je pred kratkim objavilo tudi razpis za veleposlaniški mesti v Budimpešti in v New Delhiju ter za vodjo urada v Ramali. Z internega razpisa na MZEZ pa naj bi izpadla veleposlaniška položaja na Madžarskem in v Bosni in Hercegovini.

Golob zaustavil Jevška

Kot so poročali mediji, naj bi veleposlaniško mesto v Sarajevu zanimalo ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška. Vendar pa temu po navedbah portala nasprotuje premier Robert Golob, ki naj bi na enem od koalicijskih sestankov odločno poudaril, da se z Jevškovim odhodom v veleposlaniške vode pred koncem mandata vlade nikakor ne strinja.