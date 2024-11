V obdobju geopolitične negotovosti bi širitev EU lahko okrepila varnost in enotnost Evrope, so na današnji razpravi na Fakulteti za dražbene vede dejali zunanja ministrica Tanja Fajon ter njena kolega iz Hrvaške in Avstrije, Gordan Grlić-Radman in Alexander Schallenberg. Na razpravi so predstavili tudi svoje poglede na prihodnost in izzive unije.

"Danes ne morem trditi, da je Evropska unija pripravljena. Zavedamo se vseh izzivov in pretresov v geopolitičnem okolju, zato moramo graditi na svoji enotnosti in odpornosti," je na razpravi z naslovom Kako je Evropa pripravljena na izzive prihodnosti - širitev, reforme in perspektive mladih, dejala Fajon.

Opozorila je, da EU v luči vse več konfliktov po svetu grozi izoliranost. Foto: STA

Avstrijski minister Schallenberg je ocenil, da bi EU lahko bila pripravljena na izzive prihodnosti, a le če si nanje želi biti pripravljena in se z njimi resno spopasti. "Prihodnost je bila vedno neznana in zapletena. Svet se spreminja in moramo se prilagajati. Najslabše, kar lahko sedaj storimo, je, da dvomimo o sebi in svojih vrednotah," je dodal.

Alexander Schallenberg Foto: STA

Širitev na Zahodni Balkan

Ministri so prepričani, da bi širitev EU predvsem na države Zahodnega Balkana lahko okrepila varnost in enotnost Evrope.

"Dandanes potrebujemo drug drugega bolj kot kdaj koli prej, saj se soočamo s številnimi geopolitičnimi izzivi, s katerimi se nobena država v Evropi ne more spopasti sama. S širitvijo bo tako naša celina postala močnejša," je prepričana Fajon.

Meni tudi, da bi se na področju širitve v naslednjih petih letih morali zgoditi odmevni premiki, saj bi v nasprotnem primeru države Zahodnega Balkana mislile, da EU glede širitve ni resna. Foto: STA

"Ko se bo naslednja država pridružila EU, bo to prelomilo led in druge države spodbudilo, da si še intenzivneje prizadevajo za reforme," pa je dejal Schallenberg in poudaril, da je napočil čas za ukrepanje pri širitvi EU.

Mnogi na Zahodnem Balkanu sicer po njegovem mnenju ne verjamejo več v EU, saj že vrsto let čakajo na njeno širitev. Ta bi, kot je dejal, okrepila varnost in enotnost Evrope.

"Če nismo zmožni okrepiti varnosti in stabilnosti naših sosed, potem moramo prenehati govoriti o krepitvi varnosti in stabilnosti drugod po svetu," je še dodal.

Kot enega od izzivov EU je izpostavil tudi izvajanje schengna, do katerega je bil znova kritičen in ga označil za nefunkcionalnega. "Migracijski pritisk ne bo prenehal, dokler se izziva ne lotimo resno reševati," je zatrdil.

Grlić-Radman je medtem poudaril, da je pomembno pokazati zavezanost podpori državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v EU. "Države Zahodnega Balkana bi morale biti v središču naše pozornosti," je nadaljeval in jih hkrati pozval k izvajanju ustreznih reform. Foto: STA