Fajon na Portugalskem za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja

Podpredsednica vlade ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes in jutri na obisku na Portugalskem. Po srečanju z gostiteljem, portugalskim zunanjim ministrom Paulom Rangelom, sta prisostvovala podpisu Memoranduma o razumevanju med slovensko in portugalsko investicijsko agencijo, ki je korak v smeri nadgradnje gospodarskega sodelovanja.

"Slovenija in Portugalska sta naravni zaveznici. Imamo sorodna stališča in odlično sodelujemo tako znotraj EU – kar smo dokazali tudi med dvema predsedovanjema Svetu EU – kot tudi v drugih mednarodnih organizacijah. S podpisom Memoranduma o razumevanju med slovensko in portugalsko investicijsko agencijo, SPIRIT in AICEP, smo odlično dvostransko sodelovanje nadgradili," je po podpisu direktorja SPIRIT Roka Capla in izvršne članice Upravnega odbora AICEP Joane Gaspar povedala ministrica Fajon.

Memorandum predstavlja temelj za večje in bolj razvejano gospodarsko sodelovanje in odpira vrsto priložnosti na področjih, kot so obnovljivi viri energije in nove tehnologije, informacijsko-komunikacijska tehnologija, avtomobilska industrija in farmacija. V času, ko geostrateške spremembe napovedujejo nepredvidljive gospodarske scenarije, sta iskanje novih partnerjev in diverzifikacija trga ključnega pomena, je poudarila ministrica.

"Sodelovanje med Slovenijo in Portugalsko se bo nadaljevalo tudi v okviru MED-9, ki mu bo Slovenija predsedovala v letu 2025, in znotraj Unije za Sredozemlje. S portugalskim kolegom sva se zavzela za širitev EU na Zahodni Balkan in vzhod ter poudarila pomen geostrateškega okna priložnosti, ki v tem hipu obstaja in ga je treba izkoristiti. Slovenija bo v novi sestavi Evropske komisije vodila portfelj širitve in povojne obnove Ukrajine, kar nam nalaga dodatno odgovornost," je še dodala Fajon.

Pogovor tudi o Bližnjem vzhodu in Ukrajini

Zunanja ministra Fajon in Rangel sta na srečanju izmenjala mnenja tudi glede dogajanja na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Po besedah ministrice Fajon Slovenija trdno verjame v rešitev dveh držav, zato je portugalskega kolega pozvala, da sledijo primeru Slovenije in priznajo Palestino, saj je to nujen korak za uresničitev dveh držav.

Pred že tretjo zimo, v katero vstopa ruska agresija v Ukrajini, sta se strinjala, da je nadaljnja pomoč Ukrajini nujna in da je pravičen in trajen mir, ki temelji na Ustanovni listini Organizacije združenih narodov (OZN), edina pot naprej.

Tudi Portugalska si prizadeva za nestalno članstvo v VS ZN

Ministrica Fajon je glede na nedavno napoved kandidature za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2027–2028 Portugalski zaželela uspešno kampanjo in ponudila izmenjavo mnenj glede slovenske izkušnje po skoraj enem letu članstva v vedno bolj razdeljenem varnostnem svetu.

Pozno popoldan se bo ministrica udeležila mednarodne konference, ki jo gosti CNN Portugalska, kjer bo nastopila v panelu o prihodnosti Evrope v luči izida nedavnih ameriških volitev.

Sodelovala bo tudi na srečanju z nekdanjim italijanskem premierjem in ekonomistom Mariom Draghijem, ki bo predstavil raziskavo o konkurenčnosti EU. Jutri, 26. novembra 2024, obisk v Lizboni nadaljuje na srečanju Globalnega foruma Zavezništva civilizacij OZN.