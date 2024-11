Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes na povabilo britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja na obisku v Londonu. Razpravljala bosta o krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Združenim kraljestvom ter izmenjala stališča o aktualnih temah, napovedujejo na ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministra se bosta posvetila nadaljevanju rednega političnega dialoga ter izmenjala stališča o aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih temah, s poudarkom na razmerah na Bližnjem vzhodu, Zahodnem Balkanu in v Ukrajini.

Med drugim bosta govorila tudi o sodelovanju držav v okviru Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer Slovenija trenutno zaseda nestalni sedež, Velika Britanija pa je ena od petih stalnih članic.

Fajon se bo srečala tudi z ministrom za ustavo in odnose z EU v kabinetu predsednika vlade Nickom Thomasom-Symondsomom in s parlamentarnim državnim podsekretarjem na zunanjem ministrstvu, pristojnim za Afriko, Afriško unijo, multilateralo in človekove pravice, Lordom Collinsom.

Britanski zunanji minister Lammy je del vladne ekipe od julija, ko so na volitvah zmagali laburisti na čelu s premierjem Keirom Starmerjem. Fajon je takrat v čestitki ministru izrazila prepričanje, da sta Slovenija in Združeno kraljestvo spletla močne prijateljske vezi in visoko stopnjo zaupanja.

Premier Robert Golob in njegov britanski kolega Starmer sta se že julija srečala ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Oxfordu, ko sta se zavzela za krepitev sodelovanja na področju boja proti organiziranemu kriminalu in se dogovorila za okrepitev izmenjave strokovnega znanja in informacij med državama.