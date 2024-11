Fajon v Keniji za okrepitev gospodarskega sodelovanja

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na obisku v Keniji s sogovorniki izrazila željo po okrepitvi gospodarskega sodelovanja med državama, zlasti na področju obnovljivih virov energije, kmetijstva, farmacije, turizma in čebelarstva. Diplomatsko načrtuje Slovenija Kenijo pokrivati iz nedavno odprtega veleposlaništva v Adis Abebi.

S kenijskim zunanjim ministrom Musalijo Mudavadijem je Fajon v ponedeljek govorila o nadgradnji dialoga med Slovenijo in Kenijo ter predlagala izvedbo političnih konzultacij v začetku leta 2025. "Ministru sem sporočila, da si Slovenija želi na diplomatsko-konzularni ravni Kenijo pokrivati iz našega veleposlaništva v Adis Abebi in tudi krepiti politični dialog med državama," je povedala.

Državi sta 3. novembra obeležili 20. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Ministrica pa je, kot poudarjajo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, prva med najvišjimi predstavniki Slovenije na obisku v Keniji.

Fajon je poudarila, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za sodelovanje s Kenijo tudi prek razvojnega sodelovanja, pri čemer Slovenija trenutno financira dva projekta.

Pri prvem gre za podporo upravljanju rečnih bazenov v Keniji s pomočjo satelitske tehnologije in digitalnih modelov, pri drugem, ki ga bo Slovenija izvajala skupaj s Svetovnim programom za hrano (WFP), pa za prizadevanja za krepitev podnebne odpornosti skupnosti v sušnih predelih Kenije. Zadnji se bo osredotočil na ohranjanje in upravljanje tal za trajnostno obnovo ekosistemov ter krepitev lokalne proizvodnje medu z vključitvijo zasebnega sektorja.

Sodelovanje na več področjih

Ministra sta omenila dobro sodelovanje v času nestalnega članstva Slovenije v VS svetu ZN ter govorila o nujnosti prizadevanj za mir in varnost v regijah Afriškega Roga in Velikih jezer. Fajon je pozdravila stabilizacijsko vlogo Kenije v Južnem Sudanu in na Haitiju, kjer so kenijske sile ključne pri vzpostavljanju varnosti.

Z ministrom za trgovino in industrijo Salimom Mvuryjo sta razpravljala o sodelovanju na gospodarskem področju in prepoznala nove priložnosti. "Vidim, da je velik potencial na področju obnovljivih virov energije, kmetijstva, farmacije, turizma in čebelarstva," je dejala Fajon in izpostavila uspešno delovanje več slovenskih podjetij v Keniji – CTC Group, Geocodis, Roto Group, Tevel ter Waboost.

Kot konkretna področja, kjer bi državi lahko poglobili sodelovanje, sta ministra prepoznala proizvodnjo sončne energije, kmetijstvo, ravnanje z odpadki in upravljanje vod. Kenijo zanima tudi farmacevtska proizvodnja, saj je tukaj središče proizvodnje za Afriko, in umetna inteligenca.

Kenija bi lahko v prihodnje predstavljala vstopno točko za slovenska podjetja na afriški trg, Slovenija pa prek Luke Koper za kenijske proizvode na trge srednje in jugozahodne Evrope, še navajajo na MZEZ.

Kenija je zadnja postojanka na afriški turneji, v okviru katere je Fajon že obiskala Etiopijo in Somalijo.