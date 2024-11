Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Adis Abebi danes slovesno odprla novo slovensko veleposlaništvo. Veleposlaništvo v Etiopiji bo prispevalo h krepitvi sodelovanja med državama, ki je bilo tudi tema pogovorov z etiopskim zunanjim ministrom Gedionom Timotheosom, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministrica je veleposlaništvo v središču Adis Abebe odprla z etiopskim kolegom in veleposlanico Kristino Radej.

"Zadovoljna sem, da smo se odločili za veleposlaništvo v Adis Abebi, s čimer postavljamo nov mejnik v slovensko-etiopskih odnosih," je danes izjavila Fajon.

Poudarila je, da gre za prvo veleposlaništvo v podsaharski Afriki, želijo pa si tudi, da bi bilo prvo slovensko razvojno veleposlaništvo. "V tem vidimo veliko priložnosti, od apiturizma in prenosa tehnologij, umetne inteligence in trajnostnega turizma do kmetijstva. Prepričana sem, da se lahko učimo drug od drugega ter prenašamo znanje in izkušnje," je pojasnila.

Fajon je na dvostranskem srečanju s Timothosom govorila predvsem o možnostih poglobljenega sodelovanja med Slovenijo in Etiopijo, kar bo v luči novega slovenskega veleposlaništva olajšano. Obenem je izrazila željo, da tudi Etiopija razmisli o odprtju svojega veleposlaništva v Sloveniji.

Slovenija ima po svetu 61 diplomatsko-konzularnih predstavništev

Ministra sta se pogovarjala o priložnostih na področju kmetijstva, varne prehrane, umetne inteligence, farmacevtske industrije in vodne energije, pa tudi o možnostih izobraževanja Etiopijcev v Sloveniji v okviru razvojnega sodelovanja.

Govorila sta tudi o varnostnih razmerah na Afriškem rogu. Slovenija je prek nestalnega članstva v Varnostnem svetu ZN namreč močno angažirana v prizadevanjih mednarodne skupnosti za ohranjanje stabilnosti v tej regiji, kjer ima Etiopija po besedah ministrice ključno vlogo.

Slovenija ima po navedbah ministrstva po svetu 61 diplomatsko-konzularnih predstavništev, od tega 47 veleposlaništev, odslej tri rezidenčne v Afriki – Egiptu, Alžiriji in Etiopiji. Odprtje veleposlaništva v Etiopiji predstavlja velik korak naprej za širšo diplomatsko prisotnost v regiji in na celini, potem ko je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v letu 2020 imenovalo posebnega odposlanca za Afriko.

Fajon je Etiopijo, kjer se mudi drugič po aprilu 2023, obiskala v okviru afriške turneje, katere osrednji namen je krepitev diplomatske prisotnosti v Afriki. Po Adis Abebi se bo odpravila v Somalijo in Kenijo.