Fajon za Večer: Ni še čas, da Ukrajina vstopi v Nato

"Trdno verjamem, da lahko do leta 2030 naredimo pomembne politične korake pri širitvi EU, predvsem na države Zahodnega Balkana. Na tiste, ki bodo pripravljene v pristopnem pogajalskem procesu," je Fajon odgovorila na vprašanje, kaj lahko stori Slovenija na področju širitve EU in pri obnovi Ukrajine.

Pri tem priznava, da v zahodnobalkanskih državah evroskepticizem obstaja, je pa posledica včasih precej nejasne in neodločne evropske zunanje politike pri vprašanju širitve. "Slovenija skuša tukaj narediti preboj s svojo pobudo, ki smo jo zagnali skupaj z Nemčijo, da bi proces širitvenih pogajanj pospešili na način, da bi znotraj tega uveljavljali glasovanje s kvalificirano večino. To bi pomenilo, da bi lahko odpravili kakšna politična trgovanja med državami, ki blokirajo države Zahodnega Balkana na poti v EU. S tem bi lahko pospešili proces," je dejala.

Ni še čas, ampak vrata so odprta

Glede članstva Ukrajine tako v EU kot zvezi Nato pa je izpostavila, da je potrebno dvoje: izpolnjevanje pogojev za članstvo in soglasje vseh voditeljev.

"Sporočilo EU Ukrajini je bilo zelo jasno. Je dobrodošla. Podpiramo in pozdravljamo reforme, ki jih Ukrajina izvaja za vstop v članstvo. Trudita se tudi Moldavija in Gruzija. Je pa vse odvisno od izpolnjevanja pogojev," je dejala.

Glede članstva Ukrajine v Natu pa je dejala: "Vedno zagovarjamo odprta vrata zavezništva za države, ki so pripravljene. Ni še čas za to, tudi soglasja znotraj zveze še ni. Ampak vrata so odprta," je zatrdila.

"Marti Kos bo uspelo," pa je dejala pred zaslišanjem kandidatke za evropsko komisarko za širitev v Evropskem parlamentu in poudarila, da je za Slovenijo izjemno veliko priznanje, da je dobila tako močan resor. "To je priznanje slovenski politiki zadnjih 20 let, da smo nekdo, ki je vztrajno bil zagovornik širitve in je pri tem tudi konkretno pomagal," je dejala zunanja ministrica.