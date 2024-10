Čeprav je Slovenija v svetovnem merilu zelo majhna donatorica na področju razvojne pomoči in sredstev za nujni humanitarni odziv, je njen prispevek neprecenljiv in izraz solidarnosti in odgovornosti, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon ob odprtju Slovenskih razvojnih dnevov, ki bodo potekali do 22. oktobra.

Fajon je v uvodnem nagovoru omenila slovensko pomoč pri poplavah v Severni Makedoniji, nedavno v Bosni in Hercegovini, lani v Libiji, potresih v Maroku, Turčiji, Siriji, v vojni v Ukrajini ter humanitarni katastrofi v Gazi.

Slovenija želi pomagati ljudem v stiski

"Čeprav je Slovenija v svetovnem merilu zelo majhna donatorica, je naš prispevek neprecenljiv. Vsaka od naštetih humanitarnih kriz nosi tudi slovenski prstni odtis solidarnosti," je pred svetovnim dnevom hrane, ki bo v sredo, dejala zunanja ministrica in poudarila, da šteje vsaka darovana odeja, zdravilo, šotor ali paket hrane in pomoč slehernemu otroku, ki potrebuje rehabilitacijo.

Tako je v nedeljo v Slovenijo prispelo deset palestinskih otrok iz Gaze, ki bodo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča deležni zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije.

"Slovenija nudi humanitarno pomoč kot izraz solidarnosti in odgovornosti, ker želi pomagati ljudem v stiski. Pomaga, ker s tem krepi ugled solidarne, odgovorne donatorice in članice mednarodne skupnosti. Pomaga z namenom zmanjšanja varnostnih groženj in migracijskih pritiskov," je povedala Fajon.

Pred izvolitvijo Slovenije v Varnostni svet ZN in po njej je opravila vrsto srečanj s predstavniki držav v razvoju, s katerimi ima Slovenija sicer skromnejše stike.

"Poleg političnih pobud je po pogovorih nastal pričakovano dolg seznam njihovih predlogov, kako lahko Slovenija pomaga: od izobraževanj, štipendij in prenosa znanj do naložb v šolstvo, zdravstvo in kmetijstvo in še več. Njihove potrebe presegajo naše zmogljivosti in sredstva, ki jih namenjamo za razvojno sodelovanje s partnerskimi državami, pa vendar se sistematično in glede na strateške prioritete čim bolj učinkovito odzivamo na razvojne pobude," je dejala.

Letošnji razvojni dnevi so se začeli z nacionalnim posvetom, s katerim bodo pregledali in ovrednotili dosedanje delo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, odkar je Slovenija pred 20 leti postala donatorica uradne razvojne pomoči. Do 22. oktobra bodo na več ljubljanskih prizoriščih potekali dogodki na temo svetovne prehranske varnosti.