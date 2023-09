Kako bo Slovenija Ukrajini podarila reševalno vozilo za nedonošenčke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naši državi bodo prihodnji teden potekali 11. slovenski razvojni dnevi. V okviru razvojnih dni bo podpisan tudi memorandum o strateškem partnerstvu med Slovenijo in Rdečim križem, naša država pa bo Ukrajini tudi podarila reševalno vozilo z inkubatorjem, ki je namenjeno za prevoz nedonošenčkov.

Slovenski razvojni dnevi se bodo začeli v ponedeljek, 2. oktobra, končali pa v petek, 6. oktobra. Na njih bodo sodelovali tudi številni pomembni gostje iz tujine, kot sta predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Špoljarić Egger ter pomočnica izvršnega direktorja za partnerstva in zagovorništvo Svetovnega programa za hrano (WFP) Ute Klamert.

V Ljubljano bo prišel tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Slovenska zaveza do leta 2030

Pomen slovenskih razvojnih dni je zlasti ozaveščanje oziroma informiranje davkoplačevalcev in političnih odločevalcev, zakaj je razvojna pomoč potrebna. Po resoluciji Združenih narodov bi razvite države za pomoč nerazvitim letno morale namenjati vsaj 0,7 odstotka svojega bruto domačega proizvoda (BDP). Ta cilj dosega le pet držav, med katerimi so Norveška, Švedska in Luksemburg.

V ponedeljek bo na razvojnih dnevih tudi prvi slovenski humanitarni forum, ki ga bo odprla predsednica države Nataša Pirc Musar. S pomočjo videopovezave se bo oglasil tudi misijonar z Madagaskarja Pedro Opeka. Na forumu bo sodeloval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Foto: STA ,

Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2030 za razvojno pomoč namenila 0,33 odstotka svojega BDP, kar pa je cilj, ki ga ne bo lahko doseči, tudi zaradi sredstev, ki bodo potrebna za sanacijo letošnjih avgustovskih katastrofalnih poplav. Slovenija trenutno za razvojno pomoč namenja približno od 0,27 do 0,28 odstotka BDP.

Slovenska razvojna pomoč je namenjena zlasti Zahodnemu Balkanu (tu gre zlasti za pomoč BiH), evropski soseščini in podsaharski Afriki. Pomoč iz Slovenije odhaja tudi v Ukrajino.

Pomoč Ukrajini in podpis partnerstva z Rdečim križem

Slovenija je med drugim Ukrajini do zdaj podarila dve reševalni vozili, v ponedeljek, 2. oktobra, pa bo pred Cankarjevim domom v Ljubljani Ukrajincem podarila tudi reševalno vozilo, ki je namenjeno za prevoz nedonošenčkov, saj je opremljeno z inkubatorjem.

Najbolj pestro na razvojnih dnevih bo zlasti v ponedeljek, ko bodo na panelih nastopili tudi številni gostje iz tujine. Razvojne dneve bo z uvodnim nagovorom odprla ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Na razvojne dneve bo prišla tudi predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Špoljarić Egger. Ta je švicarska diplomatka, ki se je rodila na Hrvaškem. Slovenija bo z Rdečim križem tudi prvič v zgodovini podpisala strateško partnerstvo. Foto: Guliverimage

Prvi dan bosta podpisana tudi dva pomembna memoranduma. Prvi je memorandum med Slovenijo in nemško organizacijo za mednarodno sodelovanje (GIZ). Pri tem gre za program U-LEAD, v okviru katerega bo šest slovenskih občin pomagalo šestim ukrajinskim.

Drugi memorandum pa je podpis strateškega partnerstva med Slovenijo in Rdečem križem, kar se bo zgodilo prvič v slovenski zgodovini.