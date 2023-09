Slovenija Maroku in Libiji namenja humanitarno pomoč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedavnih poplavah, ki so prizadele Libijo, je umrlo okoli 11.300 ljudi, še 10.100 pa je pogrešanih.

V nedavnih poplavah, ki so prizadele Libijo, je umrlo okoli 11.300 ljudi, še 10.100 pa je pogrešanih. Foto: Reuters

Zaradi katastrofalnih posledic naravnih nesreč, ki so prizadele Maroko in Libijo, bo Slovenija obema državama namenila humanitarno pomoč, je v torek na sejah vladnih odborov soglašala vlada. Slovenija bo Maroku namenila skupno 400 tisoč evrov pomoči, Libiji pa 600 tisoč evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.