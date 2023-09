Poplave v Libiji: najmanj 30 tisoč razseljenih. Število smrtnih žrtev narašča.

Neurje Daniel, ki je v nedeljo opustošilo številna libijska mesta, je povzročilo znatno škodo na cestah in telekomunikacijskih omrežjih.

Med najhuje prizadetimi je Derna, ki leži približno 900 kilometrov vzhodno od glavnega mesta Tripoli.

"Morje nenehno naplavlja na desetine trupel," je dejal Hichem Abu Chkiouat, minister za civilno letalstvo v administraciji, ki vodi vzhodno Libijo, in dodal, da bo obnova stala milijarde dolarjev.

Katastrofo povzročila zrušitev dveh jezov

Medtem ko je nevihta Daniel v nedeljo zvečer besnela po obali, so prebivalci Derna povedali, da so slišali glasne eksplozije, ko sta se rušila jezova zunaj mesta.

Poplavne vode so napolnile reko Wadi Derna, ki teče od gora skozi mesto in v morje. "Valovi, visoki sedem metrov, so uničili vse na svoji poti," je za France24 povedal Yann Fridez, vodja delegacije Mednarodnega odbora Rdečega križa v Libiji.

Ogromen človeški davek

Reševalne ekipe še vedno iščejo trupla, raztresena po ulicah in pod ruševinami v mestu.

Ahmed Abdalla, preživeli, ki se je pridružil iskalnim in reševalnim prizadevanjem, je povedal, da trupla odlagajo na vrt lokalne bolnišnice, preden jih odpeljejo v množične grobove na edinem nepoškodovanem pokopališču v mestu.

Številne žrtve so že pokopali, posmrtne ostanke 145 Egipčanov pa so že vrnili v domovino.

Pomoč v državi otežuje politični razkol

Pomoč je po poročanju tujih tiskovnih agencij že začela prihajati v državo, a dostavo in reševanje otežuje politična situacija v Libiji, ki je razdeljena med dve rivalski vladi, obenem pa številne ceste ostajajo poplavljene ali uničene.

Libijske sosede Egipt, Alžirija in Tunizija ter Turčija in Združeni arabski emirati so poslale reševalne ekipe in humanitarno pomoč.

Predsednik Joe Biden je dejal, da tudi ZDA pošiljajo nujna sredstva organizacijam za pomoč in se usklajujejo z libijskimi oblastmi in Združenimi narodi, da bi zagotovili dodatno podporo.

Med drugim so pripravljeni pomagati Nemčija, Iran, Katar in EU. Italija danes v Libijo pošilja dve vojaški transportni letali, ki bosta v državo pripeljali tako zdravstveno kot logistično opremo, pa tudi ekipe strokovnjakov. Na pot se je, naložena s pomočjo, prav tako podala ladja mornarice, po potrebi lahko pošljejo še eno, ki bi lahko prepeljala helikopterje za iskanje, je sporočilo italijansko obrambno ministrstvo.

Z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji pri zbiranju nujno potrebne humanitarne pomoči že sodelujejo tudi Združeni narodi, je v torek sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Stephane Dujarric. Njihova ekipa na terenu že ocenjuje potrebe in podpira lokalne oblasti pri zagotavljanju pomoči.

Prizadetih zaradi poplav v Libiji se je tako kot tudi žrtev nedavnega potresa v Maroku danes spomnil papež Frančišek. "Moje misli so pri ljudeh v Libiji, ki jih je močno prizadelo deževje, ki je povzročilo poplave z veliko žrtvami in ranjenimi, pa tudi veliko škodo," je ob zaključku splošne avdience na Trgu svetega Petra po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal papež.

Tripoli kljub sporom poslal pomoč



V Libiji, kjer v zadnjih letih vladajo nemiri in kaos, za oblast v državi tekmujeta dve vladi – ena na vzhodu in druga, mednarodno priznana, na zahodu države, v Tripoliju. Diplomatska prizadevanja za razrešitev konflikta do zdaj niso obrodila sadov.



Vlada v Tripoliju je na območja, ki jih je prizadelo neurje, poslala letalo s 14 tonami medicinske pomoči in več kot 80 zdravstvenimi delavci, čeprav ne nadzoruje prizadetega vzhoda države, kjer leži tudi Derna, še piše BBC.