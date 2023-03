V Libiji izginili več kot dve toni urana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inšpektorji Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so v torek ugotovili, da je z neimenovane lokacije v Libiji izginilo približno 2,5 tone naravnega urana, je v sredo sporočil generalni direktor IAEA Rafael Grossi. IAEA bo poskušala razjasniti okoliščine njegove odstranitve in odkriti njegovo trenutno lokacijo, so še sporočili iz agencije.