Na jugu Libije v množičnem grobišču našli trupla 28 migrantov

V puščavi na jugu Libije so v bližini objekta, kjer so bili pridržani migranti, v soboto odkrili trupla 28 ljudi iz držav podsaharske Afrike. Kot domnevajo preiskovalci, je kriminalna združba migrante zaprla, jih mučila ter z njimi ponižujoče in nečloveško ravnala. Iz objekta so osvobodili 76 ljudi, so v nedeljo sporočile oblasti v državi.

Kot je navedel urad libijskega generalnega tožilca, so grobišče v soboto odkrili severno od mesta Kufra, kjer je bilo zaprtih več deset migrantov. Oblasti so pridržale tri ljudi, enega libijskega državljana in dva tujca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kufra je na jugovzhodu Libije na puščavskem območju pri meji z Egiptom in Sudanom.

Varnostne razmere v Libiji so zaostrene. Država je v primežu kaosa in nasilja že več kot desetletje, potem ko so leta 2011 v množičnih protestih, znanih kot arabska pomlad, strmoglavili dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija.

Libija je razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalskimi oblastmi na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.

Izkoriščajo migrante, begunce in prosilce za azil

Oborožene skupine izkoriščajo nestabilnost v državi ter upravljajo kriminalne mreže trgovcev z ljudmi, ki načrtno izkoriščajo migrante, begunce in prosilce za azil.

Država je redno tarča kritik o hudih kršitvah človekovih pravic: nezakonitih ubojih, prisilnem zaposlovanju in delu ter trgovini z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Libija, ki je od italijanskega ozemlja oddaljena približno 300 kilometrov, je ključna izhodiščna točka za migrante, zlasti iz držav podsaharske Afrike, ki se v želji po boljšem življenju podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje.