Libijski notranji minister preživel poskus atentata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedal vir, so na konvoj z ministrom streljali iz oklepnega vozila. Policisti v njegovem spremstvu so na strele odgovorili. Dva napadalca so aretirali, tretji pa je v bolnišnici. Minister je po navedbah vira dobro.

Vplivni minister v libijski vladi narodne enotnosti se je vračal z rutinskega obiska v novi varnostni enoti, ki jo nadzoruje njegovo ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

58-letni Bashagha je notranji minister v mednarodno priznani vladi od leta 2018, svoj ugled pa je zastavil za boj proti korupciji.

V Libiji od strmoglavljenja dolgoletnega samodržca Moamerja Gadafija leta 2011 divja državljanska vojna. Za oblast se spopadajo rivalske milice, v konflikt pa so se vpletle tudi tuje sile, piše STA.