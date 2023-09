Maroku na pomoč tudi ekipe iz tujine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalcem v Maroku se v iskanju preživelih po silovitem potresu pridružujejo tudi ekipe iz tujine. Maroške oblasti so v nedeljo sprejele ponudbe pomoči iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Tri dni po potresu, ki je terjal več kot 2.100 življenj, reševalci bijejo boj s časom. Najmanj 2.500 je poškodovanih, reševalci hitijo z iskanjem preživelih.

Španija je v Maroko poslala 86 reševalcev in osem psov, ki se bodo pridružili reševanju in iskanju. Špansko obrambno ministrstvo je ob tem izrazilo pripravljenost poslati še kakršnokoli pomoči, ki bi se izkazala za potrebno, saj so naslednje ure ključne pri iskanju pod ruševinami ujetih ljudi.

Britanska vlada na dveh vojaških transportnih letalih pošilja 60 reševalcev s štirimi psi, manjšo zdravstveno ekipo in opremo za reševanje. Več letal z reševalnimi ekipami in nujno pomočjo je že vzletelo tudi iz Katarja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izbrisane celotne vasi

Pomoč je ponudilo tudi več drugih držav, med drugim Francija in ZDA, a so maroške oblasti sporočile, da pozorno ocenjujejo ponudbe, češ da bi bilo "pomanjkanje usklajevanja kontraproduktivno". V primeru potreb bodo v prihodnje morebiti sprejeli dodatne ponudbe, je sporočilo notranje ministrstvo.

V katastrofalnem potresu, ki je pozno v petek prizadel Maroko, je po zadnjih podatkih maroških oblasti umrlo več kot 2.100 ljudi, pomoč jih potrebuje več kot 300 tisoč. Potres je izbrisal celotne vasi v gorovju Atlas, hudo je bil prizadet tudi Marakeš.