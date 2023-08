Izredne razmere: Kalifornijo stresel potres magnitude 5,1, območje dosegla zgodovinska tropska nevihta #video

The moment the #earthquake interrupted @ABC7 Los Angeles' coverage of #Hilary . pic.twitter.com/IBVDCx7XHN

Žarišče potresa je bilo severno od Los Angelesa, tresenje tal pa so čutili prebivalci večjega dela južnega območja ameriške zvezne države Kalifornija.

Potem ko je uničujoča tropska nevihta zajela Kalifornijski polotok v Mehiki in ga opustošila, je nevihta zdaj dosegla Kalifornijo ter povzročila hudourniške poplave vzhodno in zahodno od Los Angelesa. Najmanj 25 tisoč gospodinjstev je brez elektrike.

Posnetki in fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo, kako hudourniki derejo po mestnih ulicah. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v nedeljo razglasil izredne razmere za večji del južne Kalifornije.

#Heartbreaking footage : California man gets stuck on the 110 N. Freeway towards Pasadena during Hurricane Hillary😳 #HurricaneHillary #LosAngeles #weather #Hurricanehilary #California #LatestNews #worldnews #BreakingNews pic.twitter.com/V2GMVuDqHW